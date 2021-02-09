Цифра дня. Ми порівняли зарплати в Україні, Польщі та Словаччині

Укрстат повідомив, що в грудні середня зарплата в Україні склала 14 179 грн. Якщо перевести цю суму в євро за курсом на початок лютого, вийде близько 418 євро. Це втричі менше, ніж у сусідніх Словаччині (1113 євро) і Польщі (1312 євро).

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Про це свідчать розрахунки сайту "Сьогодні".

Звісно, через коливання курсу зарплати українців "в євро" можуть збільшитися або зменшитися. Тому ми не претендуємо на статистичну точність. Розрахунки просто показують рівень зарплат.

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Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд ставить завдання за 10 років довести середні зарплати в Україні до рівня зарплат в Польщі та Словаччині.

Про те, наскільки реальний цей план, читайте на сайті "Сьогодні" – Зарплати майбутнього: скільки українці отримуватимуть до кінця року і через 10 років.

А поки наші оклади далекі від європейського рівня, дивіться сюжет про те, як збирати гроші навіть при низьких доходах:

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Зарплати в Україні

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