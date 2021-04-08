В Україні серйозно впали зарплати: на яку платню розраховувати здобувачу

Середня заробітна плата в Києві зменшилася з 19926 до 17468 грн

Локдаун у Києві і посилення карантинних заходів в інших регіонах України погіршили ситуацію на ринку праці і призвели до падіння зарплат у багатьох секторах економіки. На яку платню може розраховувати здобувач нової роботи – розбирався сайт "Сьогодні".

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За даними порталу з пошуку вакансій grc.ua, у сфері IT і телекому у квітні 2021 року роботодавці пропонують компенсацію, на третину меншу за ту, що пропонувалася ще в березні – 41 004 грн проти 58 900.

Попри збільшення завантаженості, на 20% впали зарплати у медиків. Їхній середній заробіток у березні становив 18 381 грн, а в квітні роботодавці пропонують вже в середньому 14 632. Найбільше отримують лікарі вузької спеціальності (середня зарплата – 15 874 грн), найменше – молодший і середній медичний персонал, а також фармацевти (від 10 400).

Дуже знизилися зарплати у фахівців, пов'язаних із фінансами і бухгалтерським обліком (-38%, з 25 436 грн у березні до 15 745 в квітні), з виробництвом (-21%) і топ-менеджментом (-31%).

Найбільше впали зарплати у банківських працівників – на 51%, з 30 970 грн в березні до 15 274 в квітні. При цьому 48% вакансій пропонують зарплату від 11 000 грн (касири, інкасатори тощо.). А на зарплату 26 100 грн і вище можуть розраховувати лише 10% претендентів цієї категорії.

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У цілому практично в усіх професійних галузях падіння рівня заробітних плат склало від 10 до 50%. За даними grc.ua, середня заробітна плата в Києві зменшилася з 19926 грн до 17468.

Раніше сайт "Сьогодні" назвав ТОП-3 робочих спеціальностей, яким простіше знайти роботу в локдаун.

Мати роботу у карантин – це тільки половина успіху. Адже до роботи потрібно ще дістатися, а в локдаун це зовсім непросто. Як кияни вирішували цю проблему в перший день нового локдауну – дивіться в сюжеті:

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Зарплати в Україні

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