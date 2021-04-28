Українська
$ 27,77
33,56
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

В Украине резко выросли средние зарплаты: в каких сферах платят лучше всего

28 апреля, 16:06

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

По сравнению со средней зарплатой в феврале 2021 в марте рост превысил 8,5%

В марте 2021 средняя номинальная зарплата штатного работника предприятий, учреждений и организаций составила 13 612 грн, что по сравнению со средней зарплатой в феврале выше на 8,5%.

Реклама

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Средняя мартовская зарплата в 2,3 раза выше уровня минимальной заработной платы (6000 грн), а по сравнению с мартом-2020 она выросла на 18,9%. При этом индекс реальной зарплаты в марте по сравнению с февралем-2021 составил 106,7%, а относительно марта 2020 – 109,5%.

Читайте также: В Украине серьезно упали зарплаты: на какое жалование рассчитывать соискателю

В тренде
На майские в Украине подорожает бензин: в каких областях можно заправиться дешевле
Реклама

Самые высокие средние зарплаты выплачивали в следующих сферах:

Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов27 503 грн
Информация и телекоммуникации25 504 грн
Финансовая и страховая деятельность24 279 грн
Поставка электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха20 713 грн
Добывающая промышленность и разработка карьеров19 503 грн

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в феврале 2021 года средняя зарплата повысилась до 12 549 грн после 12 337 грн в январе. Рост за месяц составил 1,7%. А по сравнению с февралем-2020 зарплаты выросли на 15,7%.

Напомним, правительство поставило задачу за 10 лет довести средние зарплаты в Украине до уровня соседних европейских стран. Но сейчас зарплаты в Украине втрое ниже, чем в Польше и Словакии.

Журналисты "Сегодня" подсчитали, возможно ли настолько повысить зарплаты в Украине. Короткое объяснение – в нашем видео:

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Разбогатели на 185 гривен – кому и как пересчитали пенсию
Разбогатели на 185 гривен – кому и как пересчитали пенсиюЭкономика
"Евробляхи" теперь можно растаможить за 1000 евро, но не всем – в чем подвохЭкономика
Больше не бесплатно.
Больше не бесплатно. "Укрпочта" обновила тарифы на доставку заказов с OLXТранспорт
Банки не хотят наших денег? Сколько можно заработать на депозите в Украине и вырастут ли ставки
Банки не хотят наших денег? Сколько можно заработать на депозите в Украине и вырастут ли ставкиФинансы
Цены на нефть обвалились до минимума с начала апреля: в чем причина
Цены на нефть обвалились до минимума с начала апреля: в чем причинаЭкономика
В 2020 году ДТЭК инвестировал в устойчивое развитие 3 млрд грн
В 2020 году ДТЭК инвестировал в устойчивое развитие 3 млрд грнЭкономика

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять