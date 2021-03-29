Платить стали щедрее: где в Украине самые высокие и низкие зарплаты (карта)

Средняя зарплата в Украине повысилась до 12 549 грн в феврале 2021 года после 12 337 грн в январе. Рост за месяц составило 1,7%. А по сравнению с февралем-2020 зарплаты выросли на 15,7%.
Об этом сообщила Государственная служба статистики.
ТОП-5 регионов с самой высокой средней зарплатой:
- Киев – 18 504 грн.
- Донецкая область – 13 224 грн.
- Киевская область – 12 747 грн.
- Запорожская область – 12 422 грн.
- Николаевская область – 12 392 грн.
5 областей с самой низкой средней зарплатой:
- Кировоградская область – 9 903 грн.
- Херсонская область – 10 106 грн.
- Черниговская область – 10 122 грн.
- Черновицкая область – 10 156 грн.
- Житомирская область – 10 206 грн.
В целом средняя зарплата в феврале 2021 года была в 2,1 раза выше минимальной, которая составляет 6000 гривен.
Напомним, правительство поставило задачу за 10 лет довести средние зарплаты в Украине до уровня соседних европейских стран. Но сейчас зарплаты в Украине втрое ниже, чем в Польше и Словакии.
Журналисты "Сегодня" подсчитали, возможно ли настолько повысить зарплаты в Украине. Короткое объяснение – в нашем видео:
Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине
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