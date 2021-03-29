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Платить стали щедрее: где в Украине самые высокие и низкие зарплаты (карта)

29 марта, 15:50

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Статистика показывает заметное повышение окладов за год

Средняя зарплата в Украине повысилась до 12 549 грн в феврале 2021 года после 12 337 грн в январе. Рост за месяц составило 1,7%. А по сравнению с февралем-2020 зарплаты выросли на 15,7%.

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Об этом сообщила Государственная служба статистики.

ТОП-5 регионов с самой высокой средней зарплатой:

  1. Киев – 18 504 грн.
  2. Донецкая область – 13 224 грн.
  3. Киевская область – 12 747 грн.
  4. Запорожская область – 12 422 грн.
  5. Николаевская область – 12 392 грн.

5 областей с самой низкой средней зарплатой:

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  1. Кировоградская область – 9 903 грн.
  2. Херсонская область – 10 106 грн.
  3. Черниговская область – 10 122 грн.
  4. Черновицкая область – 10 156 грн.
  5. Житомирская область – 10 206 грн.
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В целом средняя зарплата в феврале 2021 года была в 2,1 раза выше минимальной, которая составляет 6000 гривен.

Напомним, правительство поставило задачу за 10 лет довести средние зарплаты в Украине до уровня соседних европейских стран. Но сейчас зарплаты в Украине втрое ниже, чем в Польше и Словакии.

Журналисты "Сегодня" подсчитали, возможно ли настолько повысить зарплаты в Украине. Короткое объяснение – в нашем видео:

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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статистика зарплаты карта Украина средняя зарплата Госстат

Источник: Сегодня

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