В Україні підвищать допомогу дітям з важкими хворобами: кому і скільки платитимуть

Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до статті 187 закону "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо підвищення розміру допомоги на дітей з важкими хворобами, яким не встановлено інвалідність" №1176-IX, ухвалений Верховною Радою 2 лютого.
Про це повідомляє пресслужба глави держави.
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Документ підвищує розмір щомісячної державної допомоги на дітей, хворих на:
- тяжкі перинатальні ураження нервової системи;
- тяжкі вроджені вади розвитку;
- рідкісні орфанні захворювання;
- онкологічні та онкогематологічні захворювання;
- дитячий церебральний параліч;
- тяжкі психічні розлади;
- цукровий діабет I типу;
- гострі або хронічні захворюваннями нирок IV ступеня;
а також на дітей, які:
- отримали важку травму;
- потребують трансплантації органу або паліативної допомоги;
- яким не встановлено інвалідність,
з одного прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, до двох прожиткових мінімумів, встановлених для дітей відповідного віку. Закон набирає чинності з наступного року.
Нагадаємо, відповідно до закону про бюджет на 2021 рік, з 1 грудня прожитковий мінімум складе 2100 грн для дітей до 6 років, 2618 грн – для дітей від 6 до 18 років, 1934 грн – для непрацездатних осіб.
Воодночас Кабмін має намір відв'язати соцвиплати і платежі в бюджет від прожиткового мінімуму і ці плани набули форми законопроектів.
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