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В Україні підвищать допомогу дітям з важкими хворобами: кому і скільки платитимуть

17 лютого, 17:19

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Президент Зеленський підписав закон про збільшення допомоги

Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до статті 187 закону "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо підвищення розміру допомоги на дітей з важкими хворобами, яким не встановлено інвалідність" №1176-IX, ухвалений Верховною Радою 2 лютого.

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Про це повідомляє пресслужба глави держави.

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Документ підвищує розмір щомісячної державної допомоги на дітей, хворих на:

  • тяжкі перинатальні ураження нервової системи;
  • тяжкі вроджені вади розвитку;
  • рідкісні орфанні захворювання;
  • онкологічні та онкогематологічні захворювання;
  • дитячий церебральний параліч;
  • тяжкі психічні розлади;
  • цукровий діабет I типу;
  • гострі або хронічні захворюваннями нирок IV ступеня;

а також на дітей, які:

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  • отримали важку травму;
  • потребують трансплантації органу або паліативної допомоги;
  • яким не встановлено інвалідність,
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з одного прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, до двох прожиткових мінімумів, встановлених для дітей відповідного віку. Закон набирає чинності з наступного року.

Нагадаємо, відповідно до закону про бюджет на 2021 рік, з 1 грудня прожитковий мінімум складе 2100 грн для дітей до 6 років, 2618 грн – для дітей від 6 до 18 років, 1934 грн – для непрацездатних осіб.

Воодночас Кабмін має намір відв'язати соцвиплати і платежі в бюджет від прожиткового мінімуму і ці плани набули форми законопроектів.

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діти допомога хвороби закони Володимир Зеленський інвалідність матдопомога

Джерело: Сьогодні

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