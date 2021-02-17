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В Украине повысят пособия детям с тяжелыми болезнями: кому и сколько будут платить

17 февраля, 17:19

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Президент Зеленский подписал закон об увеличении пособия

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в статью 187 закона "О государственной помощи семьям с детьми" о повышении размера помощи на детей с тяжелыми болезнями, которым не установлена инвалидность" № 1176-IX, принятый Верховной Радой 2 февраля.

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Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Документ повышает размер ежемесячной государственной помощи на детей, страдающих:

  • тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы;
  • тяжелыми врожденными пороками развития;
  • редкими орфанными заболеваниями;
  • онкологическими и онкогематологическими заболеваниями;
  • детским церебральным параличом;
  • тяжелыми психическими расстройствами;
  • сахарным диабетом I типа;
  • острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени;

а также на детей:

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  • получивших тяжелую травму;
  • нуждающихся в трансплантации органа или паллиативной помощи;
  • которым не установлена инвалидность,
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с одного прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, до двух прожиточных минимумов, установленных для детей соответствующего возраста. Закон вступает в силу со следующего года.

Напомним, согласно закону о бюджете на 2021 год, с 1 декабря прожиточный минимум составит 2100 грн для детей до 6 лет, 2618 грн – для детей от 6 до 18 лет, 1934 грн – для нетрудоспособных лиц.

В то же время Кабмин намерен отвязать соцвыплаты и платежи в бюджет от прожиточного минимума и эти планы обрели форму законопроектов.

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Источник: Сегодня

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