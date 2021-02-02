Українська
$ 28,06
33,9
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

В Украине собираются отвязать суммы соцвыплат от прожиточного минимума

2 февраля, 13:20

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Нынешние социальные показатели не соответствуют действительности

В правительстве предложили изменить и общую схему начисления прожиточного минимума и социальных выплат. Прожиточный минимум увеличился до 2189 грн еще с 1 декабря 2020 года. Вместе с ним выросли еще 150 видов выплат – в частности, штрафы, пеня и судебные сборы. А также все то, что не является единственным источником дохода человека, например, стипендии.

Реклама

Теперь в Кабмине предлагают отвязать эти платежи прожиточного минимума и установить отдельные фиксированные суммы. Исключение – соцвыплаты. Это, к примеру, помощь по инвалидности, безработице, выплаты на ребенка. Их планируют сделать фиксированными, рассказала корреспондентка "Сегодня" Дарья Панченко.

Видео: Сегодня

Прожиточный минимум для детей сейчас официально составляет 2365 грн в месяц. В сумму входят расходы на еду, одежду и бытовую химия. Но даже по расчетам Минсоцполитики, фактический минимум значительно выше. В ведомстве называют сумму в 4561 грн, но украинские родители уверяют – и этого мало:

"Думаю, не меньше 7 тысяч гривен", – подсчитала Наталья, мама девятилетнего Богдана.

Фактический размер прожиточного минимума для взрослого – 4546 грн, говорят в Кабмине. Но опрошенные нами украинцы уверены: здесь должно быть не меньше 8-10 тысяч.

Напомним, на 2021 год запланировано два повышения прожиточного минимума – в июле и в декабре. В итоге для всех социально-демографических групп он вырастет на 9,3%. Общий показатель увеличится на 204 грн – с 2189 до 2393 грн.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

прожиточный минимум выплаты соцвыплаты

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Курс доллара: что придет на смену стабильности
Курс доллара: что придет на смену стабильностиЭкономика
Куда пойдет курс доллара в феврале: продавать или покупать валюту
Куда пойдет курс доллара в феврале: продавать или покупать валютуФинансы
"Коллекторы в законе": как теперь будут "выбивать долги" и можно ли будет защититьсяЭкономика
Банкам не нужны наши депозиты: какой будет доходность вкладов в 2021 году
Банкам не нужны наши депозиты: какой будет доходность вкладов в 2021 годуФинансы
Индексацию пенсий хотят обновить: уже готов законопроект
Индексацию пенсий хотят обновить: уже готов законопроектЭкономика
Когда доллар начнет дешеветь – прогноз курса на февраль
Когда доллар начнет дешеветь – прогноз курса на февральЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять