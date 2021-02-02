В Украине собираются отвязать суммы соцвыплат от прожиточного минимума

В правительстве предложили изменить и общую схему начисления прожиточного минимума и социальных выплат. Прожиточный минимум увеличился до 2189 грн еще с 1 декабря 2020 года. Вместе с ним выросли еще 150 видов выплат – в частности, штрафы, пеня и судебные сборы. А также все то, что не является единственным источником дохода человека, например, стипендии.

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Теперь в Кабмине предлагают отвязать эти платежи прожиточного минимума и установить отдельные фиксированные суммы. Исключение – соцвыплаты. Это, к примеру, помощь по инвалидности, безработице, выплаты на ребенка. Их планируют сделать фиксированными, рассказала корреспондентка "Сегодня" Дарья Панченко.

Видео: Сегодня

Прожиточный минимум для детей сейчас официально составляет 2365 грн в месяц. В сумму входят расходы на еду, одежду и бытовую химия. Но даже по расчетам Минсоцполитики, фактический минимум значительно выше. В ведомстве называют сумму в 4561 грн, но украинские родители уверяют – и этого мало:

"Думаю, не меньше 7 тысяч гривен", – подсчитала Наталья, мама девятилетнего Богдана.

Фактический размер прожиточного минимума для взрослого – 4546 грн, говорят в Кабмине. Но опрошенные нами украинцы уверены: здесь должно быть не меньше 8-10 тысяч.

Напомним, на 2021 год запланировано два повышения прожиточного минимума – в июле и в декабре. В итоге для всех социально-демографических групп он вырастет на 9,3%. Общий показатель увеличится на 204 грн – с 2189 до 2393 грн.

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