Українська
$ 27,67
33,26
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Базовая величина вместо прожиточного минимума: сколько будут платить на детей?

9 февраля, 16:52

Александра Романюк , Игорь Тимофеев

После голосования в Раде выплаты и сборы не будут зависеть от прожитминимума

Украинский Кабмин намерен отвязать соцвыплаты и платежи в бюджет от прожиточного минимума и эти планы обрели форму законопроектов. Об этом говорится в авторской статье на сайте "Сегодня".

Реклама

В частности, законопроектами вводятся такие новые расчетные показатели:

  • базовая величина для социальных выплат на детей;
  • базовая величина для социальных выплат населению;
  • базовая величина для денежных платежей и взысканий;
  • базовая величина для административных сборов.

После того, как законопроекты будут проголосованы, выплаты и сборы, которые указаны в названии этих показателей, не будут зависеть от прожиточного минимума. Они будут рассчитываться отдельно и фиксироваться в законе о госбюджете на каждый год.

Читайте также: В Украине повысили надбавки по уходу за детьми с инвалидностью: сколько будут платить

Размер базовых величин определяет проект закона "О мерах по упорядочению системы расчетов размеров прожиточного минимума, социальных выплат, денежных платежей и взысканий и платы за предоставление административных услуг", который одобрен Кабмином, но на момент подготовки материала еще не зарегистрирован в Верховной Раде.

Реклама

В этом документе указано: в момент ввода в действие этих величин они не будут отличаться от прожиточного минимума, который будет действовать на эту дату.

С 1 января 2022 года базовая величина для социальных выплат на детей устанавливается в размере прожиточного минимума для детей соответствующего возраста, который действовал по состоянию на 1 декабря 2021 года. А социальная выплата населению устанавливается в размере прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц на эту же дату.

В тренде
Базовая величина вместо прожиточного минимума: сколько будут платить на детей?

На сегодняшний день эти величины уже известны. Согласно закону о бюджете на этот год, с 1 декабря прожиточный минимум будет составлять:

  • для детей до 6 лет – 2100 грн;
  • для детей от 6 до 18 лет – 2618 грн;
  • для нетрудоспособных лиц – 1934 грн.

Соответственно, такими же будут базовые величины для социальных выплат.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что в Украине будут по-новому рассчитывать прожиточный минимум. По словам министра соцполитики Марины Лазебной, эти законодательные изменения станут первым шагом в наведении порядка в системе применения прожминимума.

Реклама

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Правительство хочет отвязать соцвыплаты от прожиточного минимума: что изменится для украинцев".

Подробнее о новых подходах к расчету прожиточного минимума смотрите в сюжете:

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

дети прожиточный минимум выплаты сборы соцвыплаты базовая величина

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Куда пойдет курс доллара в феврале: продавать или покупать валюту
Куда пойдет курс доллара в феврале: продавать или покупать валютуФинансы
Гривня крепчает: ждать ли возврата к курсу 27 гривен за доллар
Гривня крепчает: ждать ли возврата к курсу 27 гривен за долларФинансы
Когда доллар начнет дешеветь – прогноз курса на февраль
Когда доллар начнет дешеветь – прогноз курса на февральЭкономика
Цены на топливо сорвались с
Цены на топливо сорвались с "якоря", на сколько они еще вырастутАвто
Топливо дорожает семимильными шагами: когда цены перестанут расти
Топливо дорожает семимильными шагами: когда цены перестанут растиЭкономика
Украина скупает кофе: ТОП-5 стран, из которых его везут
Украина скупает кофе: ТОП-5 стран, из которых его везутЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять