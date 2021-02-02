В Україні збираються відв'язати суми соцвиплат від прожиткового мінімуму

В уряді запропонували змінити і загальну схему нарахування прожиткового мінімуму і соціальних виплат. Прожитковий мінімум збільшився до 2189 грн ще з 1 грудня 2020 року. Разом з ним виросли ще 150 видів виплат – зокрема, штрафи, пеня та судові збори. А також все те, що не є єдиним джерелом доходу людини, наприклад, стипендії.

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Тепер в Кабміні пропонують відв'язати ці платежі прожиткового мінімуму і встановити окремі фіксовані суми. Виняток – соцвиплати. Це, наприклад, допомога з інвалідності, безробіття, виплати на дитину. Їх планують зробити фіксованими, розповіла кореспондентка "Сьогодні" Дар'я Панченко.

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Прожитковий мінімум для дітей зараз офіційно становить 2365 грн в місяць. У суму входять витрати на їжу, одяг і побутову хімію. Але навіть за розрахунками Мінсоцполітики, фактичний мінімум значно вищий. У відомстві називають суму в 4561 грн, але українські батьки запевняють – і цього мало:

"Думаю, не менше 7 тисяч гривень", – підрахувала Наталія, мама дев'ятирічного Богдана.

Фактичний розмір прожиткового мінімуму для дорослого – 4546 грн, кажуть в Кабміні. Але опитані нами українці впевнені: тут має бути не менше 8-10 тисяч.

Нагадаємо, на 2021 рік заплановано два підвищення прожиткового мінімуму – в липні і в грудні. У підсумку для всіх соціально-демографічних груп він виросте на 9,3%. Загальний показник збільшиться на 204 грн – з 2189 до 2393 грн.

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