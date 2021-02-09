Базова величина замість прожиткового мінімуму: скільки платитимуть на дітей?

Після голосування в Раді виплати і збори не будуть залежати від прожитмінімуму

Український Кабмін має намір відв'язати соцвиплати та платежі до бюджету від прожиткового мінімуму, і ці плани набули форми законопроєктів. Про це йдеться в авторській статті на сайті "Сьогодні".

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Зокрема, законопроєктами запроваджуються такі нові розрахункові показники:

базова величина для соціальних виплат на дітей;

базова величина для соціальних виплат населенню;

базова величина для грошових платежів та стягнень;

базова величина для адміністративних зборів.

Після того, як законопроєкти будуть проголосовані, виплати і збори, вказані в назві цих показників, не залежатимуть від прожиткового мінімуму. Їх розраховуватимуть окремо і фіксуватимуть у законі про держбюджет на кожен рік.

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Розмір базових величин визначає проєкт закону "Про заходи щодо впорядкування системи розрахунків розмірів прожиткового мінімуму, соціальних виплат, грошових платежів та стягнень і плати за надання адміністративних послуг", який схвалений Кабміном, але на момент підготовки матеріалу ще не зареєстрований у Верховній Раді.

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У цьому документі зазначено: в момент набуття чинності цими величинами вони не будуть відрізнятися від прожиткового мінімуму, який діятиме на цю дату.

З 1 січня 2022 року базова величина для соціальних виплат на дітей встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку, який був чинним на 1 грудня 2021 року. А соціальна виплата населенню встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб на цю ж дату.

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На сьогодні ці величини вже відомі. Відповідно до закону про бюджет на цей рік з 1 грудня прожитковий мінімум становитиме:

для дітей до 6 років – 2100 грн;

для дітей від 6 до 18 років – 2618 грн;

для непрацездатних осіб – 1934 грн.

Відповідно, такими ж будуть базові величини для соціальних виплат.

Раніше сайт "Сьогодні" писав, що в Україні будуть по-новому розраховувати прожитковий мінімум. За словами міністра соцполітики Марини Лазебної, ці законодавчі зміни стануть першим кроком у наведенні ладу в системі застосування прожитмінімуму.

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Більше читайте на сайті "Сьогодні" в статті: "Уряд хоче відв'язати соцвиплати від прожиткового мінімуму: що зміниться для українців".

Детальніше про нові підходи до розрахунку прожиткового мінімуму дивіться в сюжеті:

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