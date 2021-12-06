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В Україні дорожчає інтернет: ТОП-5 країн з найвищою абонплатою

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
6 грудня, 19:27
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Для українців найдешевший інтернет у світі, а найдорожчий в Ефіопії
В середньому українці платять приблизно 156,9 грн. за послугу
В середньому українці платять приблизно 156,9 грн. за послугу / Фото: Колаж: Сьогодні

Незважаючи на те, що в Україні на початку 2022 року зросте абонплата за інтернет, у країні найдешевші у світі ціни на послугу.

Як свідчать дані дослідження Compare the market, у середньому українці платять 4,42 британських фунти щомісяця (приблизно 156,9 грн).

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На другому місці Росія – там інтернет коштує 5,02 фунта стерлінгів (приблизно 178,2 грн).

До п'ятірки також увійшли Румунія, Молдова та Індія. Цікаво, що остання стала єдиною у рейтингу неєвропейською країною. Там інтернет коштує 7,48 фунта стерлінгів (приблизно 265,5 грн).

/ Фото: скріншот

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А найдорожчий інтернет в Ефіопії – коштує 307,84 фунтів стерлінгів на місяць (приблизно 10,9 тис. грн). На другому місці ОАЕ – 236,09 фунтів стерлінгів (приблизно 8,3 тис. грн).

До п'ятірки також увійшли Катар, Зімбабве та Оман.

Що із цінами в Україні?

Для українців уже подорожчав інтернет, але тарифи ще зростуть. Більш того, провайдери хочуть прирівняти абонплату до комунальних послуг.

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Деякі постачальники на 100 Мбіт/с вже перевищили 200 грн., а на 1 Гбіт/с – 300 грн. А експерти вважають, що вже на початок 2022 року тариф на 100 Мбіт/с може коштувати 300 грн.

А провайдери заявляють, що підвищують ціни через зростання мінімальної зарплати, цін на електроенергію та плати за доступ до електромереж.

Раніше ми повідомляли, що "Укртелеком" продаватиме електроенергію від постачальника YASNO своїм бізнес-клієнтам

Нагадаємо, що "Укртелеком" за підтримки Iskratel інвестує 12 млн євро у програму розширення мережі оптичного інтернету.

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