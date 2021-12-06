В Украине дорожает интернет: ТОП-5 стран с самой высокой абонплатой

Для украинцев самый дешевый интернет в мире, а самый дорогой в Эфиопии

В среднем украинцы платят примерно 156,9 грн за услугу / Фото: Коллаж: Сегодня

Несмотря на то, что в Украине в начале 2022 года вырастет абонплата за интернет, в стране самые дешевые в мире цены на услугу.

Как свидетельствуют данные исследования Compare the market, в среднем украинцы платят 4,42 британских фунта ежемесячно (примерно 156,9 грн).

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На втором месте Россия – там интернет стоит 5,02 фунта стерлингов (примерно 178,2 грн)

В пятерку также вошли Румыния, Молдова и Индия. Интересно, что последняя стала единственной в рейтинге неевропейской страной. Там интернет стоит 7,48 фунтов стерлингов (примерно 265,5 грн).

/ Фото: скриншот

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А самый дорогой интернет в Эфиопии – обходится в 307,84 фунтов стерлингов в месяц (примерно 10,9 тыс. грн). На втором месте ОАЭ – 236,09 фунтов стерлингов (примерно 8,3 тыс. грн).

В пятерку, также, вошли Катар, Зимбабве и Оман.

Что с ценами в Украине?

Для украинцев уже подорожал интернет, но тарифы еще вырастут. Больше того, провайдеры хотят приравнять абонплату к коммунальным услугам.

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Некоторые поставщики на 100 Мбит/с уже превысили 200 грн, а на 1 Гбит/с – 300 грн. А эксперты считают, что уже к началу 2022 года тариф на 100 Мбит/с может стоить 300 грн.

А провайдеры заявляют, что повышают цены из-за роста минимальной зарплаты, цен на электроэнергию и платы за доступ к электросетям.

Ранее мы сообщали, что "Укртелеком" будет продавать электроэнергию от поставщика YASNO своим бизнес-клиентам.

Напомним, что "Укртелеком" при поддержке Iskratel инвестирует 12 млн евро в программу по расширению сети оптического интернета.