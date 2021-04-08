Укртелеком продаватиме електроенергію від постачальника YASNO своїм бізнес-клієнтам

Юрособи, які таким чином придбають електроенергію в YASNO, отримають знижки на інтернет і електрику

Тепер у Харківській, Черкаській та Запорізькій областях менеджери "Укртелекому" надаватимуть своїм бізнес-клієнтам консультаційні послуги з придбання електроенергії у постачальника YASNO.

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Юридичні особи, які таким чином придбають електроенергію в YASNO, протягом трьох місяців отримуватимуть знижку 15% на високошвидкісний оптичний інтернет від "Укртелекому". Крім того, протягом перших трьох місяців вони будуть сплачувати за електроенергію без нарахувань за послуги постачальника (доходність постачальника складе 0,1% від вартості електроенергії).

Наразі понад 80 тис. юридичних осіб з усієї України обрали своїм постачальником YASNO. Корпоративним клієнтам компанія забезпечує прозорі ціни без прихованих нарахувань, зрозумілі умови постачання та якісне обслуговування.

"Для бізнес-клієнтів ми створили зручні дистанційні сервіси, що включають Особистий кабінет, окрему лінію контакт-центру, електронний документообіг із застосуванням ЕЦП, підтримку персональних менеджерів. Отримати консультацію та укласти договір можна також в одному із 67 енергоофісів YASNO, які зокрема відкриті у Харкові, Черкасах та Запоріжжі. У минулому році постачальні компанії, що надають послуги під брендом YASNO, очолили рейтинг електропостачальників України. Ми не зупиняємося на досягнутому та прагнемо бути ще ближче та доступніше для наших споживачів", – сказав директор з продажів та обслуговування клієнтів YASNO Євген Бушма.

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Співпраця "Укртелекому" та YASNO реалізується в рамках партнерської програми, яку нещодавно запустив енергопостачальник.

"Використовуючи нові можливості ринку електроенергії, "Укртелеком" долучається до європейської практики – пропонувати послуги надійного електропостачальника своїм споживачам телекомунікаційних послуг. Особливістю саме цієї ініціативи є робота з сегментом юридичних осіб, у чому ми маємо велику експертизу. Це прозора і вигідна співпраця двох компаній, яка дає споживачам додаткові переваги. Ми хочемо запропонувати нашим існуючим та новим клієнтам вигідне комплексне рішення, що включає спеціальну пропозицію на телекомпослуги та постачання електроенергії", – коментує в "Укртелекомі" директор з розвитку корпоративного сегмента Микола Давиденко.

"Укртелеком" обслуговує понад 100 тис. клієнтів – юридичних осіб в усіх областях України, забезпечуючи їх сучасними телекомпослугами та індивідуально підібраними рішеннями, що суттєво полегшують ведення бізнесу. Маючи досвід роботи з підприємствами, організаціями та установами, та маючи портфель продуктів, побудованих на взаємодії з партнерами з індустрій телебачення, ІКТ, кібербезпеки, програмного забезпечення, представники телекомоператора тепер також допомагатимуть їм в отриманні вигідних умов на постачання електроенергії. ​

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