Абонплата злетить. Чому українцям доведеться більше платити за інтернет

Введення мита на імпорт кабелю призведе до підвищення цін і погіршення якості продукції

В Україні до 20% зростуть тарифи на інтернет / Фото: Колаж: Сьогодні

Інтернет-провайдери попередили про зростання тарифів на свої послуги через введення мита на імпорт кабельної продукції для прокладання телеком-мереж.

Про це на пресконференції "Нереформована судова система зриває програму цифровізації України" заявили представники ІнАУ.

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Інтернет асоціація України виступає проти мита на імпорт кабелю – його впровадження спровокує монополізацію ринку кабельної продукції обмеженим колом вітчизняних виробників.

"Інтернет провайдинг – це дуже конкурентний ринок, маржа низька. Єдине, що ми можемо зробити, щоб вижити як компанія – перекласти ці відсотки за кабель на плечі користувачів. Тобто ми очікуємо десь ближче до нового року зростання цін насамперед на підключення, але й на абонплату приблизно на 20%", – сказав голова комітету ІнАУ, керівник підприємства інтернет-сервіс провайдингу Максим Тульєв.

За його словами, запровадження мита призведе до дефіциту, підвищення цін та погіршення якості продукції, а також до зриву державних програм інтернетизації. Оскільки у будівництві нових телекомунікаційних мереж частка кабелю сягає 90%

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"Українські виробники не можуть задовольнити на 100% попит. Також слід зазначити, що мито накладається на 100% кабельної продукції, а українські виробники не виробляють 100% – є такі види, які не виробляються в Україні. Це призведе до подорожчання на ринку та споживачів зрештою", – наголосив голова правління ІнАУ Олександр Савчук.

Подібна ситуація виникла через спірне рішення Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК). Він заблокував рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі та практично "відкрив дорогу впровадження неринкового мита на кабельну продукцію" у розмірі 20%. А через це вже зростуть тарифи.

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