Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚠ Бензинова криза 🔥 РФ горить синім полум'ям ⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

У російських магазинах з'явилася незвичайна ковбаса – у чому її унікальність

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
3 травня, 11:01
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Водну ковбасу продають у Росії
Водну ковбасу продають у Росії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У Росії протистоятимуть західним санкціям дуже витонченим способом імпортозаміщення. На полицях магазинів у Ростові-на-Дону вже продають ковбасу, головним інгредієнтом якої є вода.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Реклама

Зазначається, що у складі ковбаси, крім води, є маргарин, соняшникова олія, пальмова олія, емульгатор, сіль та ароматизатори.

Ексклюзивну ковбасу росіянам пропонують купувати за 219 рублів (73 грн.). Така вартість лише 0,5 кг товару.

Реклама

Що взагалі з цінами на продукти у Росії

Індекс споживчих цін у країні-агресора у січні, лютому та березні цього року зріс на 9,99%. З 2022 року серед продовольчих товарів найбільше подорожчали:

  • цукор – на 53%;
  • сіль – 18%;
  • маргарин – 14%;
  • капуста – 85%;
  • цибуля – 63%;
  • морква – 53%.

При цьому дорожчають непродовольчі товари. Наприклад, на прокладки ціни зросли на 24%, підгузки та пральний порошок – на 20%, мило – 17%. Ліки у середньому подорожчали на 15-20%.

Раніше "Сьогодні" розповідали, що у тимчасово окупованому Криму різко стартувала продаж квартир, окупанти навіть похапцем вивезли з півострова сім'ї працівників ФСБ. Також ми писали, що російська еліта намагається обміняти житло в Лондоні на Дубай.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Техно
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Вторгнення в Україну
Більше новин
Головне про гроші
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
13,7%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,77 грн/€
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн/$
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$28,1 млрд
Прогноз МВФ
Всередині світу Зеленського
Як вам нова обкладинка Time?
Воєнний час
Де найвища середня зарплата
1
Дніпропетровська область
25 600 грн
2
Львівська область
24 800 грн
3
Полтавська область
23 400 грн
4
Одеська область
23 000 грн
Нові тенденції на ринку праці
Житло
Продаж та купівля квартир під час війни
Що змінилося?
Валюта
Як заробляти у доларах?
Три способи
Війна б'є по цінах
Що подорожчало найбільше
1
Цибуля Цибуля
+33,7%
2
Морква Морква
+27,3%
3
Буряк Буряк
+24,8%
4
Картопля Картопля
+22,6%
5
Гречана крупа Гречана крупа
+11,4%
6
Яблука Яблука
+11%
7
Пшоно Пшоно
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Морожена риба Морожена риба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Що буде дефіцитом
Мобілізаційне завдання
Хто може бронювати чоловіків?
Дізнатись
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
36,09
40,65
-
-
-
40,56
-
-
34,02
38,59
-
-
34,09
38,65
-
-
-
40,56
-
-
34,09
38,65
-
-
34,09
38,65
-
-
34,09
38,65
-

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти