У російських магазинах з'явилася незвичайна ковбаса – у чому її унікальність

У Росії протистоятимуть західним санкціям дуже витонченим способом імпортозаміщення. На полицях магазинів у Ростові-на-Дону вже продають ковбасу, головним інгредієнтом якої є вода.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Зазначається, що у складі ковбаси, крім води, є маргарин, соняшникова олія, пальмова олія, емульгатор, сіль та ароматизатори.
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Ексклюзивну ковбасу росіянам пропонують купувати за 219 рублів (73 грн.). Така вартість лише 0,5 кг товару.
Що взагалі з цінами на продукти у Росії
Індекс споживчих цін у країні-агресора у січні, лютому та березні цього року зріс на 9,99%. З 2022 року серед продовольчих товарів найбільше подорожчали:
- цукор – на 53%;
- сіль – 18%;
- маргарин – 14%;
- капуста – 85%;
- цибуля – 63%;
- морква – 53%.
При цьому дорожчають непродовольчі товари. Наприклад, на прокладки ціни зросли на 24%, підгузки та пральний порошок – на 20%, мило – 17%. Ліки у середньому подорожчали на 15-20%.
Раніше "Сьогодні" розповідали, що у тимчасово окупованому Криму різко стартувала продаж квартир, окупанти навіть похапцем вивезли з півострова сім'ї працівників ФСБ. Також ми писали, що російська еліта намагається обміняти житло в Лондоні на Дубай.