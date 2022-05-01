В обхід санкціям: російська еліта хоче обміняти житло в Лондоні на Дубай

Таким чином російські багатії шукають, як обійти фінансові обмеження

Російський олігарх Роман Абрамович теж шукає нові апартаменти в Дубаях / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Російська еліта в обхід санкціям, що були запроваджені після вторгнення РФ в Україну, хоче обміняти свою нерухомість у Лондоні на житло в Дубаї.

Про це повідомляє Financial Times.

Реклама

Рієлтори в Дубаях вже кілька тижнів користуються списком доступних варіантів, серед яких, зокрема, є лондонський особняк вартістю 34 млн фунтів стерлінгів і апартаменти вартістю 8 млн фунтів стерлінгів.

Їх пропонують росіяни, які готові обміняти свою лондонську нерухомість на нове місце проживання в Дубаї, уникаючи при цьому банківських переказів і фінансового контролю. Щоб підвищити привабливість угоди, власники лондонських житлових площ пропонують великі знижки, — кажуть джерела FT.

Однак є сумніви щодо організації подібних угод, і щодо попиту: чи захочуть резиденти ОАЕ йти на ризик і укладати подібну угоду. В додаток до всього, у Лондоні доведеться надати багато документів, що показує наскільки далеко росіяни готові зайти, щоб ухилитися від санкцій.

Які складнощі можуть виникнути

Як розповів один із юристів видання, складнощі з проведенням операції можуть виникнути через додаткові платежі – гербовий збір та інші комісії в обох юрисдикціях.

Реклама

Однак, якщо "продавець" не під санкціями, то подібні угоди обміну можна укладати, вони є цілком законними.

Чому росіяни кинулися на Дубай?

Як повідомляє видання, Дубай став улюбленим притулком для заможних росіян і їхніх статків після початку вторгнення РФ в Україну та санкцій проти РФ. Адже Емірати зайняли нейтральну позицію і не стали застосовувати до агресора обмеження.

"Ми бачимо приплив російських клієнтів з початку війни в Україні, і це спонукало нас створити спеціальний російський офіс для їх обслуговування", — сказав партнер юридичної фірми BSA Ahmad Bin Hezeem & Associates в Дубаї Майкл Кортбаві.

Реклама

Засновник агентства нерухомості Driven Properties Абдулла Аладжаджі повідомив FT, що його компанія зареєструвала різке зростання вартості угод цього року: він пов'язав це, зокрема, з припливом росіян у Дубай.

Скільки коштує житло в Дубаї?

Щоб придбати житло, росіяни користуються нехитрим методом — відкривають рублеві рахунки в іноземних банках і таким чином вивозять із країни рублі з мінімальною комісією або ж використовують криптовалюту для купівлі квартир.

Середня вартість нерухомого майна варіюється від 150 тис. до 500 тис. дол.

Наприклад, апартаменти на популярному острові Пальм-Джумейра зі спільним басейном на даху, ресторанами та баром обійдуться в 176 900 дол. Ексклюзивний ряд резиденцій, розташованих прямо навпроти ікони розкоші Burj Al Arab Jumeirah, — у 317 тис. дол. А квартира преміального класу на березі Перської затоки в самому центрі туристичного Дубая – районі Джумейра-Біч-Резіденс — у 429 тис. дол.

Раніше ми писали, що у тимчасово окупованому Криму різко стартував продаж квартир, а окупанти екстрено вивезли звідти сім’ї працівників ФСБ.

Також ми розповідали, як оформити іпотеку в Польщі.