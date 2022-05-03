В российских магазинах появилось необычная колбаса – в чем ее уникальность

В России противостоять западным санкциям будут очень изощренным способом импортозамещения. На полках магазинов в Ростове-на-Дону уже продают колбасу, главным ингредиентом которой является вода.
Об этом сообщают российские СМИ.
Отмечается, что в составе колбасы, кроме воды, есть маргарин, подсолнечное масло, пальмовое масло, эмульгатор, соль и ароматизаторы.
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Эксклюзивную колбасу россиянам предлагают покупать за 219 рублей (73 грн). Такова стоимость всего 0,5 кг товара.
Что вообще с ценами на продукты в России
Индекс потребительских цен в стране-агрессора в январе, феврале и марте этого года подрос на 9,99%. С 2022 года среди продовольственных товаров больше всего подорожали:
- сахар – на 53%;
- соль – 18%;
- маргарин – 14%;
- капуста – 85%;
- лук – 63%;
- морковь – 53%.
При этом дорожают и непродовольственные товары. Например, на прокладки цены выросли на 24%, подгузники и стиральный порошок – на 20%, мыло – 17%. Лекарства в среднем подорожали на 15-20%.
Ранее "Сегодня" рассказывали, что во временно оккупированном Крыму резко стартовала продажа квартир, оккупанты даже впопыхах вывезли с полуострова семьи работников ФСБ. Также мы писали, что российская элита пытается обменять жилье в Лондоне на Дубай.