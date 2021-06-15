У НАЗК вимагають звільнити голову "Нафтогазу". Вітренко і Кабмін оскаржать рішення як незаконне

У компанії впевнені, що припис голови Нацагентства – це приклад вибіркового правосуддя. Вітренко вже аргументував свою позицію

Вітренко оскаржить рішення НАПК / Фото: Сьогодні, vitrenkolibrary.com

Голова Нацагентства з питань запобігання корупції (НАЗК) видав припис про те, що призначення Юрія Вітренка головою "Нафтогазу України" і контракт з ним повинні бути скасовані як незаконні. В "Нафтогазі" назвали незаконним вже саме рішення НАПК. Припис оскаржуватимуть в суді – як "Нафтогаз", так і Кабінет міністрів.

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У НАЗК заявили про нібито порушення статті 26 Закону України "Про запобігання корупції". Вона передбачає, що після звільнення з публічної служби протягом року особа не має брати участь у керівництві організаціями, на які вона могла впливати, коли працювала на державу.

"Під час виконання повноважень заступника міністра (в.о. міністра енергетики) в період з 21 грудня 2020 року до 28 квітня 2021 року Юрій Вітренко системно брав участь у підготовці рішень щодо діяльності НАК "Нафтогаз України", – йдеться в повідомленні НАЗК.

Юрій Вітренко вже офіційно заявив, що висновки Нацагентства – приклад упередженого ставлення. Він аргументував свою позицію так:

"Для застосування обмежень, передбачених законом, обов'язковою умовою є наявність у посадової особи відповідних повноважень на підготовку або участь у підготовці рішень стосовно відповідного суб'єкта. Такі повноваження стосовно "Нафтогазу" в мене були відсутніми. Міненерго не було органом управління компанії, а як такий орган виступав Кабмін. При цьому як в. о. міністра я не входив до складу Кабінету міністрів, а відповідно, не голосував при прийнятті рішень Кабінетом міністрів. Також я не був керівником або членом НКРЕКП", – пояснив Вітренко.

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Крім того, такі дії НАПК в "Нафтогазі" назвали типовим прикладом вибіркового правосуддя, оскільки вони суперечать не лише закону, а й юридичній практиціщо склалася.

"У 2017-2020 рр. при призначенні співробітників міністерств до правлінь і наглядових рад державних енергетичних і інфраструктурних компаній агентство не бачило жодних ризиків і порушень", – уточнили в компанії.

Кабмін також оскаржить в суді припис НАЗК, заявив міністр юстиції Денис Малюська.

"Припис НАЗК найближчим часом буде оскаржено в суді", – написав Малюська у Facebook.

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Нагадаємо, "Нафтогаз" перейшов в пряме підпорядкування Кабміну (а не Міненерго) вже майже шість років тому.

Самого Вітренко розглядали на посаду віцепрем'єр-міністра і міністра енергетики. Дійшло навіть до того, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс його кандидатуру на розгляд парламенту. Було два голосування – 17 грудня 2020 року і 28 січня 2021-го. Обидва провалилися.

Після першої невдачі Кабмін призначив Вітренка виконувачем обов'язків міністра енергетики. Тобто з грудня 2020 року Вітренко був в.о, але не повноцінним міністром. Після повернення до "Нафтогазу" його обов'язки перейшли до Юрія Бойка. Але вже 29 квітня Рада призначила головою Міненерго віцепрезидента "Енергоатома" Германа Галущенка.