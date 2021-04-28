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У Раді дали зелене світло призначенню нового міністра енергетики

28 квітня, 16:49

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Кандидатуру Германа Галущенка офіційно обговорили на засіданні профільного комітету парламенту

Призначення Германа Галущенка міністром енергетики підтримав комітет з питань енергетики та ЖКП. Очікується, що питання розглянуть у порядку денному сесійного залу парламенту вже завтра, 29 квітня.

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Рішення комітету було прийнято більшістю голосів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Герман Галущенко працює в "Енергоатомі" з 2013 року. З 6 травня 2020 року він обіймає посаду віцепрезидента "Енергоатома".

Герман Галущенко

Герман Галущенко / Фото: energoatom.com.ua

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Фракція "Слуга народу" 22 квітня вже обговорила кандидатуру Галущенка на посаду міністра енергетики. Голова фракції Давид Арахамія також заявляв, що Верховна Рада готується проголосувати за призначення Галущенка на посаду міністра енергетики.

При цьому 28 квітня Кабмін звільнив Юрія Вітренка з посади в.о. міністра енергетики та призначив його в.о. глави "Нафтоагазу України". Виконуючим обов'язки міністра енергетики тепер призначений заступник голови Міненерго Юрій Бойко.

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