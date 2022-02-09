У "Дії" можна буде отримати посвідчення ветерана війни

У "Дії" можна буде згенерувати Посвідчення ветерана війни або постраждалого учасника Революції Гідності.
Про це повідомляє прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.
Відповідне нововведення уряд підтримав на засіданні 9 лютого 2022 року.
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"Електронне посвідчення буде використовуватися як аналог відповідного документа у формі книжечки", — прокоментував Денис Шмигаль.
Про терміни, коли ініціатива втілиться в реальність, поки невідомо.
Пенсіонерам подарують смартфони
Зовсім скоро українці віком від 60 років зможуть отримати від держави смартфон, а заодно і пільговий тариф.
"Вже два роки як ми розпочали курси цифрової грамотності для старшого покоління, а навесні запускатимемо нову обширну державну програму. Усі вакциновані українці віком від 60 років, якщо захочуть – отримають безкоштовний, якісний, сучасний смартфон та пільговий тариф", – сказав президент Зеленський на Diia Summit у вівторок, 8 лютого.
Нагадаємо, "Дія" запустила нову послугу для водіїв. Відтепер поділитися техпаспортом можна за пару кліків.
Раніше ми писали, які документи у додатку вже прирівняли до паперових і як подати через "Дію" документи на субсидію.