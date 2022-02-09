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У "Дії" можна буде отримати посвідчення ветерана війни

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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9 лютого, 14:32
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Зʼявиться і посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності
Новий документ у "Дії"
Новий документ у "Дії" / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

У "Дії" можна буде згенерувати Посвідчення ветерана війни або постраждалого учасника Революції Гідності.

Про це повідомляє прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

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Відповідне нововведення уряд підтримав на засіданні 9 лютого 2022 року.

"Електронне посвідчення буде використовуватися як аналог відповідного документа у формі книжечки", — прокоментував Денис Шмигаль.

Про терміни, коли ініціатива втілиться в реальність, поки невідомо.

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Пенсіонерам подарують смартфони

Зовсім скоро українці віком від 60 років зможуть отримати від держави смартфон, а заодно і пільговий тариф.

"Вже два роки як ми розпочали курси цифрової грамотності для старшого покоління, а навесні запускатимемо нову обширну державну програму. Усі вакциновані українці віком від 60 років, якщо захочуть – отримають безкоштовний, якісний, сучасний смартфон та пільговий тариф", – сказав президент Зеленський на Diia Summit у вівторок, 8 лютого.

Нагадаємо, "Дія" запустила нову послугу для водіїв. Відтепер поділитися техпаспортом можна за пару кліків.

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Раніше ми писали, які документи у додатку вже прирівняли до паперових і як подати через "Дію" документи на субсидію.

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