Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🇫🇷 Макрон у Києві 📱 Дія.Summit Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 📈 ТОП-рейтинги
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Смартфони для пенсіонерів: що кажуть мобільні оператори про ініціативу Зеленського

Ексклюзив
Андрій Гаценко Андрій Гаценко Провідний редактор
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
8 лютого, 18:47
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ідея про пільгові тарифи для людей старше 60 років поки що обговорювалася лише теоретично
Українцям старше 60 років видадуть смартфони
Українцям старше 60 років видадуть смартфони / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Після того, як президент України Володимир Зеленський пообіцяв пенсіонерам, які пройдуть вакцинацію, смартфони та пільгові тарифи на інтернет, "Сьогодні" звернулися до представників найбільших мобільних операторів за подробицями.

Ми запитали, як може бути реалізована ініціатива президента щодо забезпечення людей похилого віку пільговими інтернет-тарифами – чи потрібно буде пенсіонерам отримувати окрему сім-картку чи необхідний обсяг інтернет-трафіку їм надаватимуть у вже існуючих тарифних планах. Як виявилося, оператори стільникового зв'язку поки що самі не дуже добре уявляють, як цей механізм зможе працювати.

Реклама

Попередні консультації з Мінцифрою щодо цього проєкту були, – розповіла "Сьогодні" прессекретар "Київстару" Ірина Леліченко. – Але реалізація та деталі проєкту поки що не фіналізовані.

За словами фахівця, зараз понад 400 тисяч абонентів "Київстару" користуються спеціальними тарифами для старшого покоління – їхня основна відмінність "менша вартість послуг на місяць, ніж у звичайних тарифах". При цьому статистика щодо них така, що абоненти все-таки більше говорять – у середньому вони щомісяця використовують понад 2 ГБ інтернет-трафіку та 930 хвилин дзвінків.

Представники бренду Vodafone також не змогли сказати нічого конкретного про механізми реалізації ідеї Володимира Зеленського.

Ми перебуваємо у діалозі з органами державної влади з цього питання, – прокоментувала "Сьогодні" піар-директор мобільного оператора Vodafone Вікторія Рубан. – Наразі очікуємо на пропозиції щодо проєкту, які зможемо вивчити.

При цьому потенціал для популяризації цифрових послуг серед населення є досить великим.

Реклама

Досі смартфонами користуються далеко не всі українці: 20% все ще користуються фічерфонами (мобільний телефон класичного формату з невеликим несенорним екраном та кнопками. – Ред.), – каже Вікторія Рубан. – Найчастіше це абоненти старшого віку. Через те, що цифрові послуги не можна отримати на фічерфонах, упевнена, що смартфонизація – це стратегічне завдання національного рівня.

Читайте також, які документи в програмі "Дія" вже прирівняли до паперових і як подати документи на субсидію.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Софія Зінов’єва Як правильно сушити дрова – інструкція Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич Українців почнуть "кошмарити"? Як зміняться правила купівлі нерухомості Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Андрій Галицький Спецсубсидія для мешканців Донбасу: що це таке та який розмір виплат Андрій Галицький · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Тарифи на газ
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Крипторинок
Більше новин
Ньюзмейкер
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Бізнес News
Більше новин
В кулуарах Влади
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини України
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

43149.98

Dogecoin (DOGE)

0.15

Ethereum (ETH)

3053.57

Litecoin (LTC)

131.59

Ripple (XRP)

0.82

Купити криптовалюту
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28

Російський рубль (₽)

0.3711

Євро (€)

32.07

БІЗНЕС АУТ?
Податкова порка продовжується
Відчуй себе у шкірі бізнесмена
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
Долар VS гривня
В якій валюті зберігають гроші українці
Заглянь під матрац
ТОП-вакансії 2021
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще був високий попит?
Де лежать ваші гроші
Як житимемо в 2022-му
Загляни у майбутнє!
Опитування
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Вибір українців
Лідери авторинку 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сьогодні
8 лютого. Сенфорд Флемінг. 143 роки тому (у 1879-му) цього дня на конференції в Канадському інституті Торонто шотландський інженер-залізничник запропонував ввести у всьому світі часові пояси…
Історія дня - за хвилину

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Індекс авіакомпаній
Найбезпечніші у світі
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Докладніше
Комуналка
Скільки платитимемо за газ?
Дізнатися!
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
32,45
31,95
31,00
18,12
32,50
32,00
31,00
18,08
33,58
32,58
31,53
19,05
35,49
34,99
34,59
19,48
37,68
34,89
34,46
18,73
38,09
34,50
33,00
19,01
38,99
35,84
35,29
19,64
38,99
35,84
35,29
19,15
38,99
35,84
35,29
19,64
39,97
35,84
36,97
19,68

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти