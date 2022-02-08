"Дія" запускає нову послугу: що зміниться для водіїв

Цю послугу з нетерпінням чекали всі водії

Нова послуга для водіїв / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

"Дія" запускає нову послугу, що дозволяє пошерити техпаспорт у застосунку з близькою людиною, яка користується вашим авто.

Про це заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров на Diia Summit.

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Отримала вона назву "Належний користувач", а скористуватися нею можна за допомогою QR-коду.

Федоров зазначив, що заяву можна подати за кілька кліків, а обробляється вона до 10 хвилин.

"Я знаю, що ви чекали цю послугу. Я сам її дуже чекав", – резюмував Михайло Федоров.

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Перша платна дорога в Україні

В Україні зʼявиться перша платна дорога. Нею стане траса, що з'єднає Краківець – Рівне, частина автомагістралі пройде через міста Львів та Броди. Вартість проїзду цією трасою становитиме близько 2,5 гривні за кілометр (8 євро).

Нова дорога буде завдовжки приблизно 280 км. Тож вартість повного проїзду концесійною автомагістраллю становитиме трохи більше 700 гривень за поточним курсом.

Зазначається, що водіям буде необов'язково їздити лише платною трасою: їм нададуть безкоштовну альтернативу, щоправда, невідомо, якої якості там буде асфальтове покриття.

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Нагадаємо, 8 лютого об 11-й годині розпочався Diia Summit, де презентують нові корисні послуги в "Дії". Зокрема, президент Україні офіційно оголосив про запуск "Дія.City", яка здатна кардинально змінити ІТ-індустрію.

Раніше ми писали, що у сервісних центрах МВС для українців спростили правила реєстрації авто, а також розповідали, що уряд зробить обов'язковою умовою перевірку на алкогольне чи наркотичне сп'яніння учасників аварій із потерпілими або загиблими.