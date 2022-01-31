В Україні з'явиться перша платна дорога: скільки хочуть брати з водіїв

Тим, хто не хоче платити – обіцяють безкоштовну альтернативу

В Укравтодорі визначилися з вартістю проїзду першою платною дорогою / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Першою платною дорогою в Україні стане траса, яка з'єднає з Краківця до Рівного, частина автомагістралі пройде через міста Львів та Броди. Вартість проїзду цією трасою складе близько 2,5 гривень за кілометр (8 євро).

Про це в інтерв'ю виданню Forbes Україна розповів заступник голови Державного агентства автомобільних доріг України Андрій Івко.

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За його словами, повна довжина нової дороги становитиме приблизно 280 км. Таким чином, вартість повного проїзду концесійною автомагістралі складе трохи більше 700 гривень за поточним курсом.

Зазначається, що водіям буде необов'язково їздити лише платною трасою: їм нададуть безкоштовну альтернативу, правда невідомо, якої якості там буде асфальтове покриття.

Зазначимо, що автомагістраль Краковець – Рівне буде першою в Україні концесійною (тобто платною) дорогою. Плату за проїзд нею з водіїв збиратиме керуюча компанія.

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Зауважимо таке, що для будівництва платної дороги та вибору інвестора для будівництва, український уряд ще має ухвалити закон про концесії – в Укравтодорі сподіваються, що це відбудеться найближчим часом.

Нові правила для водіїв

Для автолюбителів у 2022 році передбачені нововведення . Серед них нові штрафи, подорожчання автомобілів та обов'язковий техогляд.

Зокрема, власники автомобілів повинні обов'язково проводити техогляд своєї машини. Техогляд стане обов'язковим для легкових та вантажних автомобілів, а також для причепів.

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Крім того, зміняться правила отримання посвідчення водія. Оскільки наша країна переходить на європейські стандарти, для успішного проходження іспиту потрібно 63 години теоретичних занять замість 100.

Також раніше ми повідомляли, що у сервісних центрах МВС для українців спростили правила реєстрації авто , і чт уряд зробити обов'язковою умову перевірки на алкогольне чи наркотичне сп'яніння учасників аварій із травмованими або загиблими.