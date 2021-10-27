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Для українців змінили правила реєстрації авто

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
27 жовтня, 10:18
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Водіям потрібно записатися в електронну чергу та відвідати сервісний центр МВС
Не обов'язково реєструвати авто за місцем проживання
Не обов'язково реєструвати авто за місцем проживання / Фото: Колаж: Сьогодні

У сервісних центрах МВС для українців спростили правила реєстрації автомобілів. Тепер у будь-якому місті України можна поставити авто на облік та отримати номери до нього

Про це повідомили у Головному сервісному центрі у Facebook.

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Для того, щоб зареєструвати авто за спрощеною процедурою, потрібно записатися в електронну чергу та відвідати сервісний центр МВС.

"Принцип екстериторіальності було запроваджено саме для розширення меж вашої волі та комфорту. І головне – не переживайте за відповідність номерних знаків місцю вашої реєстрації, тепер можна їздити з номерними знаками у будь-якій області", – заявили в МВС.

Реєстрація авто в Україні

У минулому місяці свої перші реєстраційні номери отримали 145 нових та 748 вживаних автомобілів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). У порівнянні з торішнім показником вересневий попит на нові електромобілі зріс у 2,5 рази.

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Найпопулярнішими електрокарами серед українців були:

  • NISSAN Leaf – 28 реєстрацій.
  • HYUNDAI Ioniq – 12.
  • NISSAN Sylphy -11.
  • тут одразу два авто: JAC iEVS4 та PORSCHE Taycan – у них по 10 реєстрацій.
  • і знову дві моделі: BMW i3 та MERCEDES-BENZ EQC – у них по 9 реєстрацій.

Раніше ми писали, що Верховна Рада знизила податки на розмитнення "євроблях", але скористатися цією можливістю можуть не всі.

В Україні також знизився попит на так звані "євробляхи" і зросла зацікавленість в автомобілях з США.

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