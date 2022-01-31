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В Украине появится первая платная дорога: сколько хотят брать с водителей

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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31 января, 16:57
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Тем, кто не хочет платить – обещают бесплатную альтернативу
В Укравтодоре определились со стоимостью проезда по первой платной дороге
В Укравтодоре определились со стоимостью проезда по первой платной дороге / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Первой платной дорогой в Украине станет трасса, которая соединит из Краковца в Ровно, часть автомагистрали пройдет через города Львов и Броды. Стоимость проезда по этой трассе составит около 2,5 гривен за километр

Об этом в интервью изданию Forbes Украина рассказал заместитель главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины Андрей Ивко.

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По его словам, полная протяженность новой дороги составит примерно 280 км. Таким образом, стоимость полного проезда по концессионной автомагистрали составит чуть больше 700 гривен по текущему курсу.

Отмечается, что водителям будет необязательно ездить тольк по платной трассе: им предоставят бесплатную альтернативу, правда неизвестно, какого качества там будет асфальтное покрытие.

Отметим, что автомагистраль Краковец – Ровно будет первой в Украине концессионной (то есть платной) дорогой. Плату за проезд по ней с водителей будет собирать управляющая компания.

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Заметим таке, что для строительства платной дороги и выбора инвестора для строительства, украинскому правительству еще предстоит принять закон о концессиях – в Укравтодоре надеются, что это произойдет в ближайшее время.

Новые правила для водителей

Для автолюбителей в 2022 году предусмотрены нововведения. Среди них новые штрафы, подорожание автомобилей и обязательный техосмотр.

В частности, владельцы автомобилей должны будут обязательно проводить техосмотр своей машины. Техосмотр станет обязательным для легковых и грузовых автомобилей, а также для прицепов

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Кроме того, изменятся правила получения водительского удостоверения. Так как наша страна переходит на европейские стандарты, для успешного прохождения экзамена нужно 63 часа теоретических занятий вместо 100.

Также ранее мы сообщали, что в сервисных центрах МВД для украинцев упростили правила регистрации авто, и чт правительство сделать обязательным условие проверки на алкогольное или наркотическое опьянение участников аварий с травмированными или погибшими.

В Украине появится первая платная дорога: сколько хотят брать с водителей

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