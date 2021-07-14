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У Бангладеш відкрили найбільшу сонячну електростанцію на даху

14 липня 2021 15:53

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Країна намагається максимально економно використовувати вільні площі, але налаштована на активний зелений перехід

У Бангладеш хочуть активно будувати сонячні станції на дахах

У Бангладеш хочуть активно будувати сонячні станції на дахах / Фото: TBSnews, Syed Mahamudur Rahman/NurPhoto via Getty Images

У Бангладеш відбулася церемонія відкриття найбільшої сонячної установки на даху в Читтагонзі вартістю 16 млн доларів і потужністю 16 МВт. В майбутньому потужність установки збільшать до 40 МВт. Це має спонукати інші підприємства створювати зелені енергопроекти. Уряд країни тепер планує, що до 2041 року 40% електроенергії в країні буде надходити з відновлюваних джерел.

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Як пише TBSnews, електростанція в Читтагонзі буде підключена до національної мережі.

Сонячна установка на даху в Читтагонзі

Сонячна установка на даху в Читтагонзі / Фото: TBSnews

Будівництво сонячних електростанцій на даху – один з небагатьох способів розвивати зелену енергетику в Бангладеш. Справа в тому, що в цій країні не вистачає вільних площ для будівництва наземних сонячних станцій. Вітрові та приливні енергетичні установки також будуть відігравати велику роль в досягненні урядової мети 2041 року.

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Сонячна установка на даху в Читтагонзі

Сонячна установка на даху в Читтагонзі / Фото: TBSnews

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При цьому найбільша сонячна установка відкрита в корейської експортній зоні Бангладеш. Це не єдина корейська ініціатива з розвитку зеленої енергетики за межами своєї країни. уже відомо Південна Корея віддасть 5 млн доларів на відновлювану енергетику в країнах, що розвиваються.

Втім, і інші азіатські країни все активніше підключаються до зеленого курсу. наприклад, Євросоюз і Японія створили зелений альянс і будуть співпрацювати у водневій енергетиці.

А Китай відкрив перший центр торгівлі зеленими технологіями. Національний проєкт запустили в промисловій провінції Чжецзян. Він повинен допомогти розвитку зеленої енергетики.

А про те, як працює перший в Україні промисловий повербанк, дізнавайтеся з відео "Сьогодні":

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