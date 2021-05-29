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Євросоюз і Японія створили "зелений" альянс: співпрацюватимуть у водневій енергетиці

29 травня, 07:50

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Єврокомісія і уряд Японії щільно займуться переходом до відновлюваної енергетики

Японія дедалі активніше займається енергетикою на водні / Фото: REUTERS / Yuka Obayashi

Японія дедалі активніше займається енергетикою на водні / Фото: REUTERS / Yuka Obayashi

Євросоюз і Японія провели "зелений" саміт, на якому підтвердили намір співпрацювати для досягнення вуглецевої нейтральності до 2050 року.

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Про це повідомляє видання GreenDeal.

"Ми прагнемо стати лідерами в області кліматичної нейтральності до 2050 року, і цей амбітний альянс сприятиме розвитку співробітництва в багатьох галузях: перехід до відновлюваної енергетики, бізнес, співпраця в галузі регулювання, інновації, охорона довкілля та стале фінансування", – заявив глава Євроради Шарль Мішель на прес-конференції за підсумками онлайн-саміту за участю глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляйен і прем'єр-міністра Японії Йосіхіде Суга.

В рамках "зеленого" альянсу сторони намітили конкретні напрямк співпраці в сфері "зелених" облігацій, ціноутворення на викидів вуглецю, водневої енергетики. А в другій половині 2021 року ЄС і Японія підпишуть Меморандум про співпрацю в галузі водневої енергетики.

Віце-президент Єврокомісії Франс Тіммерманс заявив: "Японія і ЄС будуть розширювати свою співпрацю, щоб наші спільні зусилля наблизили нас до досягнення спільної мети – виконання зобов'язань Паризької угоди. Разом Японія і ЄС можуть ще більше збільшити це глобальне прагнення, що набирає обертів".

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Разом з тим Урсула фон дер Ляєн вказала, що, хоча Японія є однодумцем ЄС і "попри хороший прогрес у партнерстві, потрібно ще багато зробити".

Нагадаємо, в грудні-2019 уряд Японії заявив про амбітну мету – до 2050 року на 80% скоротити викиди парникового газу. Тодішній прем'єр Сіндзо Абе сказав: "Японія братиме на себе управління епохальними інноваціями, такими як створення водневого суспільства, яке допомагає захистити довкілля і сприяє зростанню економіки".

Країна хоче створити глобальний ланцюг з постачання водню, а також великий ринок для його збуту до 2030 року. Проектувальники прогнозують випуск 800 000 автомобілів, що працюють на водні, і п'яти мільйонів термоелектричних генераторів для приватних будинків.

Також повідомлялося, що в Японії представили найкрасивіше авто на водні Toyota Mirai.

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