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Евросоюз и Япония создали "зеленый" альянс: будут сотрудничать в водородной энергетике

29 мая, 07:50

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Еврокомиссия и правительство Японии плотно займутся переходом к возобновляемой энергетике

Япония все активнее занимается энергетикой на водороде / Фото: REUTERS/Yuka Obayashi

Япония все активнее занимается энергетикой на водороде / Фото: REUTERS/Yuka Obayashi

Евросоюз и Япония провели "зеленый" саммит, на котором подтвердили намерение сотрудничать для достижения углеродной нейтральности к 2050 году.

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Об этом сообщает издание GreenDeal.

"Мы стремимся стать лидерами в области климатической нейтральности к 2050 году, и этот амбициозный альянс будет способствовать развитию сотрудничества во многих областях: переход к возобновляемой энергетике, бизнес, сотрудничество в области регулирования, инновации, охрана окружающей среды и устойчивое финансирование", – заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам онлайн-саммита при участии главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Японии Ёсихидэ Суга.

В рамках "зеленого" альянса стороны наметили конкретные направления сотрудничества в сфере "зеленых" облигаций, ценообразования на выбросы углерода, водородной энергетики. А во второй половине 2021 года ЕС и Япония подпишут Меморандум о сотрудничестве в области водородной энергетики.

Вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил: "Япония и ЕС будут расширять свое сотрудничество, чтобы наши совместные усилия приблизили нас к достижению общей цели – выполнению обязательств Парижского соглашения. Вместе Япония и ЕС могут еще больше увеличить это глобальное стремление, набирающее обороты".

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Вместе с тем Урсула фон дер Ляйен указала, что, хотя Япония является единомышленником ЕС и "несмотря на хороший прогресс в партнерстве, предстоит еще многое сделать".

Напомним, в декабре-2019 правительство Японии заявило об амбициозной цели – до 2050 года на 80% сократить выбросы парникового газа. Тогдашний премьер Синдзо Абэ сказал: "Япония будет принимать на себя управление эпохальными инновациями, такими как создание водородного общества, которое помогает защитить окружающую среду и способствует росту экономики".

Страна хочет создать глобальную цепь по поставке водорода, а также большой рынок для его сбыта до 2030 года. Проектировщики прогнозируют выпуск 800 000 автомобилей, работающих на водороде, и пяти миллионов термоэлектрических генераторов для частных домов.

Также сообщалось, что в Японии представили самое красивое авто на водороде Toyota Mirai.

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