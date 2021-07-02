Китай відкрив перший центр торгівлі зеленими технологіями

Національний проєкт запустили в промисловій провінції Чжецзян. Він повинен допомогти розвитку зеленої енергетики

Центр торгівлі зеленими технологіями в Китаї / Фото: Reuters

Китай, який вирішив побудувати сонячну електростанцію в космосі, відкрив перший в країні центр торгівлі зеленими технологіями. Він знаходиться в східній провінції Чжецзян. Мета проєкту – прискорити впровадження досягнень відновлюваної енергетики. Уже була офіційно продана перша партія з 30 технологічних досягнень, повідомляє Reuters.

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У наступні п'ять років центр керуватиме створенням 100 проектів інноваційних зелених технологій, 100 кластерних зон для зеленої промисловості і 300 демонстраційних баз зелених технологій.

Всього в планах – перетворити більше 2000 зелених інноваційних технологій, щоб стимулювати екологічно спрямовану промисловість країни.

"Створення Національного центру торгівлі зеленими технологіями може краще направляти інновації в цій області, прискорити перетворення і створення орієнтованої на ринок системи інновацій", – сказав член Комісії з розвитку і реформ провінції Чжецзян Лю Мінь.

Нагадаємо, Китай – не єдина азіатська країна, яка просуває масштабні проекти в зеленій енергетиці. наприклад, Південна Корея віддасть 5 млн доларів на відновлювану енергетику в країнах, що розвиваються. У число країн з економікою, що розвивається входить і Україна.

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Крім того, Євросоюз та Японія створили зелений альянс і будуть співпрацювати у водневій енергетиці.

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