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Китай открыл первый центр торговли зелеными технологиями

2 июля 2021 15:44

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный проект запустили в промышленной провинции Чжэцзян. Он должен помочь развитию зеленой энергетики

Центр торговли зелеными технологиями в Китае

Центр торговли зелеными технологиями в Китае / Фото: Reuters

Китай, который решил построить солнечную электростанцию в космосе, открыл первый в стране центр торговли зелеными технологиями. Он находится в восточной провинции Чжэцзян. Цель проекта – ускорить внедрение достижений возобновляемой энергетики. Уже была официально продана первая партия из 30 технологических достижений, сообщает Reuters.

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В следующие пять лет центр будет руководить созданием 100 проектов инновационных зеленых технологий, 100 кластерных зон для зеленой промышленности и 300 демонстрационных баз зеленых технологий.

Всего в планах – преобразовать более 2000 зеленых инновационных технологий, чтобы стимулировать экологически направленную промышленность страны.

"Создание Национального центра торговли зелеными технологиями может лучше направлять инновации в этой области, ускорить преобразование и создание ориентированной на рынок системы инноваций", – сказал член Комиссии по развитию и реформам провинции Чжэцзян Лю Минь.

Напомним, Китай – не единственная азиатская страна, которая продвигает масштабные проекты в зеленой энергетике. Например, Южная Корея отдаст 5 млн долларов на возобновляемую энергетику в развивающихся странах. В число стран с развивающейся экономикой входит и Украина.

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Кроме того, Евросоюз и Япония создали зеленый альянс и будут сотрудничать в водородной энергетике.

А о том, как работает первый в Украине промышленный пауэрбанк, узнавайте из видео "Сегодня":

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