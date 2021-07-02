Китай открыл первый центр торговли зелеными технологиями

Центр торговли зелеными технологиями в Китае / Фото: Reuters

Китай, который решил построить солнечную электростанцию в космосе, открыл первый в стране центр торговли зелеными технологиями. Он находится в восточной провинции Чжэцзян. Цель проекта – ускорить внедрение достижений возобновляемой энергетики. Уже была официально продана первая партия из 30 технологических достижений, сообщает Reuters.

Реклама

В следующие пять лет центр будет руководить созданием 100 проектов инновационных зеленых технологий, 100 кластерных зон для зеленой промышленности и 300 демонстрационных баз зеленых технологий.

Всего в планах – преобразовать более 2000 зеленых инновационных технологий, чтобы стимулировать экологически направленную промышленность страны.

"Создание Национального центра торговли зелеными технологиями может лучше направлять инновации в этой области, ускорить преобразование и создание ориентированной на рынок системы инноваций", – сказал член Комиссии по развитию и реформам провинции Чжэцзян Лю Минь.

Напомним, Китай – не единственная азиатская страна, которая продвигает масштабные проекты в зеленой энергетике. Например, Южная Корея отдаст 5 млн долларов на возобновляемую энергетику в развивающихся странах. В число стран с развивающейся экономикой входит и Украина.

Реклама

Кроме того, Евросоюз и Япония создали зеленый альянс и будут сотрудничать в водородной энергетике.

А о том, как работает первый в Украине промышленный пауэрбанк, узнавайте из видео "Сегодня":