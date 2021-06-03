Південна Корея віддасть 5 млн доларів на зелену енергетику в країнах, що розвиваються

Президент країни оголосив про створення спеціального фонду "Новий зелений курс". Сеул також посилить внутрішні вимоги до зеленого переходу

Корея допоможе країнам, що розвиваються, в їхньому зеленому переході / Фото: PATRIK STOLLARZ/AFP via Getty Images

Південна Корея створює фонд "Новий зелений курс" в розмірі 5 млн доларів, щоб прискорити перехід країн, що розвиваються на поновлювані джерела енергії. Як відомо, до числа країн з економікою, що розвивається, входить і Україна.

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Про це заявив президент Південної Кореї Мун Чже Ін на саміті, присвяченому стратегії зеленого зростання до 2030 року, повідомляє Reuters.

"Буде створений фонд "Новий зелений курс" на суму 5 млн доларів. Ми будемо підтримувати країни, що розвиваються, в розробці індивідуальної політики зеленого зростання", – заявив Мун.

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Він уточнив, що Південна Корея також підвищить власні цілі щодо скорочення викидів. Конкретні показники будуть представлені на конференції ООН зі зміни клімату, що відбудеться в Глазго в листопаді.

Поки що офіційний Сеул поставив за мету досягти нульових викидів до 2050 року і пообіцяв скоротити свої викиди на 37% до 2030 року.

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Нагадаємо, азіатські країни все активніше підключаються до зеленого курсу. Наприклад, Євросоюз і Японія створили зелений альянс і будуть співпрацювати у водневій енергетиці.

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