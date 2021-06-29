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Перші в історії. Китай вирішив збудувати сонячну електростанцію в космосі

29 червня 2021 14:26

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Проєкт потребує багатьох років реалізації, а його творцям доведеться зіткнутися з серйозним викликами, кажуть фахівці

Подібні проекти вже обговорювалися в інших країнах, але до реалізації справа не дійшла жодного разу

Подібні проекти вже обговорювалися в інших країнах, але до реалізації справа не дійшла жодного разу / Фото: Wikipedia, Twitter, NASA

Китай хоче побудувати на орбіті Землі першу космічну сонячну електростанцію. Проєкт передбачає будівництво на орбіті великих сонячних панелей. Здобута з їх допомогою екологічно чиста електроенергія передаватиметься на Землю. Конструкцію планується розмістити до 2030 року на геостаціонарній орбіті, на висоті 35 786 км, де вона постійно перебуватиме над обраною точкою Землі, пише SpaceNews.

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Проект має початися з експерименту з передачі енергії в 2022 році, заявив на нещодавній презентації Лун Лехао, головний конструктор китайських ракет серії "Чанчжен-9" (Long March). Саме за допомогою таких ракет Пекін планує доставити на орбіту елементи майбутньої сонячної електростанції. Удосконалена версія ракети зможе виводити на навколоземну орбіту до 150 тонн корисного навантаження, а на відлітну до Місяця траєкторію – від 50 до 53 тонн.

Ракета серії "Чанчжэн-9" (Long March) / Twitter@LiuyiYiliu

Ракета серії "Чанчжэн-9" (Long March) / Twitter@LiuyiYiliu

Загальна площа сонячної електростанції має скласти 1 кв. км. Для її спорудження потрібно більше ста запусків, в ході яких на орбіту доставлять близько 10 тис. тонн конструкцій. Здійснити перехід проєкту на комерційну основу планують до 2050 року.

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Конструктори космічної техніки Лун і Ци Фажень зазначили, що спорудження станції буде пов'язано з низкою складнощів. Перед вченими стоятимуть завдання зробити станцію економічно виправданою, знизити вартість будівництва, вирішити питання ефективності та безпеки передачі енергії на Землю.

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Подібні ідеї раніше не раз пропонувалися різними країнами, в тому числі Японією і США, однак до практичної реалізації їх поки не доходило. Проєкт орбітальної електростанції згадувався в числі китайських космічних планів, а в 2019 році в місті Чунцин було розпочато будівництво експериментальної бази для випробування способів бездротової передачі енергії на відстань.

Нагадаємо, Китай – не єдина азіатська країна, яка просуває масштабні проекти в зеленій енергетиці. наприклад, Південна Корея віддасть 5 млн доларів на відновлювану енергетику в країнах, що розвиваються. У число країн з економікою, що розвивається входить і Україна.

Крім того, Євросоюз і Японія створили зелений альянс і будуть співпрацювати у водневій енергетиці.

А про те, як працює перший в Україні промисловий повербанк, дізнавайтеся з відео "Сьогодні":

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