В Бангладеш открыли крупнейшую солнечную электростанцию на крыше

В Бангладеш хотят активно строить солнечные станции на крышах / Фото: TBSnews, Syed Mahamudur Rahman/NurPhoto via Getty Images

В Бангладеш состоялась церемония открытия крупнейшей солнечной установки на крыше в Читтагонге стоимостью 16 млн долларов и мощностью 16 МВт. В будущем мощность установки увеличат до 40 МВт. Это должно побудить другие предприятия создавать зеленые энергопроекты. Правительство страны теперь планирует, что к 2041 году 40% электроэнергии в стране будет поступать из возобновляемых источников.

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Как пишет TBSnews, электростанция в Читтагонге будет подключена к национальной сети.

Солнечная установка на крыше в Читтагонге / Фото: TBSnews

Строительство солнечных электростанций на крыше – один из немногих способов развивать зеленую энергетику в Бангладеш. Дело в том, что в этой стране не хватает свободных площадей для строительства наземных солнечных станций. Ветровые и приливные энергетические установки также будут играть большую роль в достижении правительственной цели 2041 года.

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При этом крупнейшая солнечная установка открыта в корейской экспортной зоне Бангладеш. Это не единственная корейская инициатива по развитию зеленой энергетики за пределами своей страны. Уже известно Южная Корея отдаст 5 млн долларов на возобновляемую энергетику в развивающихся странах

Впрочем, и другие азиатские страны все активнее подключаются к зеленому курсу. Например, Евросоюз и Япония создали зеленый альянс и будут сотрудничать в водородной энергетике.

А Китай открыл первый центр торговли зелеными технологиями. Национальный проект запустили в промышленной провинции Чжэцзян. Он должен помочь развитию зеленой энергетики.

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