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"Укрзалізниця" продала квитки у "вагони-невидимки". Що кажуть в компанії?

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
6 жовтня, 18:24
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Пасажирам довелось декілька годин сидіти з валізами в ногах разом з тими, у кого були квитки в другому вагоні
У поїзді не вистачало чотирьох вагонів
У поїзді не вистачало чотирьох вагонів / Фото: Колаж: Сьогодні

"Укрзалізниця" потрапила у гучний скандал – пасажирам не вистачило місць у поїзді. У касах продали квитки у чотири вагони, яких не було у складі поїзда.

Що сталось?

"Вирішили з друзями поїхати в Чернівці на вихідні 117 поїздом, вагон 15. Приходимо, а вагону немає. Вагону №15 в 117 поїзді Київ-Чернівці – немає. І 14 вагону немає. І ще якогось там вагону немає. Провідники в шоці, люди з неіснуючих вагонів в шоці, пасажири з інших вагонів в шоці", – написав журналіст Дмитро Пальчиков.

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Пізніше виявилось, що не вистачало 4 вагонів. Пасажирам довелось декілька годин сидіти з валізами в ногах разом з тими, у кого були квитки в другому вагоні. Пізніше їм запропонували інші місця, провідники сказали, що на поїзд продаж квитків призупинили, тож ці місця вільні. Проте, на цьому історія не закінчилась.

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"Пів на другу прийшли люди й сказали, що це їхні місця. І це реально були їхні місця. Ми як безхатьки з купленими білетами, але без свого вагону мали шукати собі новий притулок. Після того, як ми висловили свою "незгоду з ситуацією", головна по поїзду нас прилаштувала остаточно", – розповів він.

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Ніч пройшла спокійно, проте на ранок запитання у Пальчикова залишились: "Як поїзд міг приїхати без чотирьох вагонів, на які купили квитки? Як це взагалі реально", "УЗ має його пошту, бо туди приходять квитки. Чому не надіслали ніякого попередження".

Що каже перевізник?

"Щиро перепрошуємо за цю ситуацію, зараз якраз розбираємося, чому поїзна бригада не отримала вчасних вказівок щодо пересадки. Зміни у складі поїзда пов'язані зі зміною маршруту та, відповідно, населеності рейсу через об’їзд місця обвалу карстових печер на території Чернівецької області. Зробимо висновки, дякуємо за сигнал і сподіваємось, що решта подорожі буде вдалішою", - написав представник компанії у коментарях.

Пальчиков, у наступному пості, відповів представникам Укрзалізниці, що обвал стався ще 23 вересня, тож до 2 жовтня можна було вирішити проблему.

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"Обвал стався за близько 30 км від Чернівців. Тобто по суті біля кінцевої точки. Невже не можна було їхати 500км з Києва нормально, а ближче до точки організувати якесь вирішення стутації", - написав він.

Фото: facebook.com/d.palchykov
Фото: facebook.com/d.palchykov

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