"Укрзализныця" продала билеты в "вагоны-невидимки". Что говорят в компании?

Пассажирам пришлось несколько часов сидеть с чемоданами в ногах вместе с теми, у кого были билеты в другом вагоне

В поезде не хватало четырех вагонов / Фото: Коллаж: Сегодня

"Укрзализныця" попала в громкий скандал – пассажирам не хватило мест в поезде. В кассах продали билеты в четыре вагона, которых не было в составе поезда.

Что случилось?

"Решили с друзьями поехать в Черновцы на выходные 117 поездом, вагон 15. Приходим, а вагона нет. Вагона №15 в 117 поезде Киев-Черновцы – нет. И 14 вагона нет. И еще какого-то вагона нет. Проводники в шоке, люди с несуществующих вагонов в шоке, пассажиры из других вагонов в шоке", – написал журналист Дмитрий Пальчиков.

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Позже оказалось, что не хватало 4 вагонов. Пассажирам пришлось несколько часов сидеть с чемоданами в ногах вместе с теми, у кого были билеты в другом вагоне. Позже им предложили другие места, проводники сказали, что на поезд продажу билетов приостановили, поэтому эти места свободны. Однако, на этом история не закончилась.

"В половину второго пришли люди и сказали, что это их места. И это реально были их места. Мы как бездомные с купленными билетами, но без своего вагона должны были искать себе новое пристанище. После того, как мы выразили свое "несогласие с ситуацией" , главная по поезду нас пристроила окончательно", – рассказал он.

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Ночь прошла спокойно, однако на утро вопросы в Пальчикова остались: "Как поезд мог приехать без четырех вагонов, на которые купили билеты. Как это вообще реально", "УЗ имеет его почту, потому что туда приходят билеты. Почему не прислали никакого предупреждения".

Что говорит перевозчик?

"Искренне извиняемся за эту ситуацию, в данный момент как раз разбираемся, почему поездная бригада не получила своевременных указаний по пересадке. Изменения в составе поезда связаны с изменением маршрута и, соответственно, населенности рейса через объезд места обвала карстовых пещер на территории Черновицкой области. Сделаем выводы, спасибо за сигнал и надеемся, что остальное путешествие будет удачным", – написал представитель компании в комментариях.

Пальчиков, в следующем посте, ответил представителям Укрзализныци, что обвал произошел еще 23 сентября, поэтому до 2 октября можно было решить проблему.

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"Обвал произошел в 30 км от Черновцов. То есть по сути у конечной точки. Неужели нельзя было ехать 500 км из Киева нормально, а ближе к точке организовать какое-то решение стутации", – написал он.

Фото: facebook.com/d.palchykov

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