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У поїзді "Укрзалізниці" мало не згвалтували жінку – пасажирів обурив лише шум

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
29 вересня, 14:30
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П'яний ґвалтівник називав пасажирку "нікчемою", а потім почав силою цілувати і розсовувати їй ноги
Дівчині вдалося втекти з купе з насильником і попросити допомоги у провідника
Дівчині вдалося втекти з купе з насильником і попросити допомоги у провідника / Фото: Колаж: Сьогодні

У поїзді "Укрзалізниці", вночь на 29 вересня, неадекватний чоловік намагався зґвалтувати свою сусідку по купе в СВ-вагоні, дівчині дивом вдалося уникнути насильства.

Про це українка Надія Кушнір написала в Facebook

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"Спочатку чувак втирав якусь дичину, показував дружину і дитину, тоді взагалі роздягнувся і моєю рукою намагався мені показати відсутність у себе пупка", – писала Кушнір.

Дівчина написала, що чоловік називав її "нікчемою". Вона зазначила, що сама не знає, чого відразу не покинула купе.

"Я розвернулася до стінки, він закрив двері, стягнувши з мене ковдру, сам встав на коліна і намагався розставити мені ноги і ліз цілуватися і цілувати", – згадувала дівчина.

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Вона розповіла, що лише після цього почала кричати і схопивши речі побігла до провідниці. Тоді її переселили в купе до іншого чоловіка, який їхав один. А коли на місце викликали начальника поїзда, насильник заявив, що він просто хропів в купе, ось дівчина і втекла від нього.

"Хоча інші сусідні СВ-купе чули мій крик, але всі висловили тільки своє обурення шумом", – додала вона.

/ Фото: скріншот

За що повинні знімати з поїзда

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В правилах "Укрзалізниці" зазначено, що з поїзда повинні знімати пасажирів, які:

  • знаходяться в явно вираженому нетверезому стані, порушують правила проїзду і громадський порядок, заважають спокою інших пасажирів.
  • знаходяться в стані захворювання, що призводить до порушення спокою оточуючих, і неможливості помістити такого пасажира окремо. В цьому випадку пасажира з його речами видаляють з поїзда за участю медичного персоналу і тільки на тій станції, де є відповідні медичні установи.

Нагадаємо, вночі з 8 на 9 серпня біля Тернополя зійшли з рейок локомотив і перший вагон поїзда Рахів – Київ

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