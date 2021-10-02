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Українські заробітчани в Польщі. Кому і за яких умов готові платити 86 тис. грн

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші"
2 жовтня, 13:00
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Від деяких претендентів вимагають не тільки готовність до частих відряджень, а й доброзичливість
Українським заробітчанам в Польщі пропонують високу зарплату
Українським заробітчанам в Польщі пропонують високу зарплату / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українцям все частіше пропонують роботу в Польщі, оклад залежить як від посади, так і досвіду роботи.

За даними кадрового порталу grc.ua, найвищий оклад, який пропонують роботодавці з Польщі – в українських ІТ-фахівців.

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Середня заробітна плата категорії – 86 тис. грн . Польську мову знати необов'язково, головне – вільна англійська, готовність до переїзду в Польщу і бездоганні технічні навички.

На другому місці за рівнем заробітних плат – вакансії зі сфери "Будівництво, нерухомість" (Близько 60 тис. грн). Рівень зарплати залежить від посади і досвіду роботи. Наприклад, бригадир будівельної бригади може отримувати до 65 тис. грн, тоді як бетонщик або дорожній робітник може розраховувати до 40 тис. грн.

На третьому місці – логісти та водії (середній оклад становить 46 тис. грн). Трохи менше (42 тис. грн) отримують в сфері виробництва і сільського господарства.

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Закривають п'ятірку найбільш високооплачуваних позицій в Польщі – фахівці з продажу (40 тис. грн). При цьому, з урахуванням бонусів і різноманітних доплат, оклад може бути і вище. Наприклад, торговий представник FMCG-компанії може отримувати до 60 тис. грн. Знання польської мови, готовність до частих відряджень і доброзичливість – обов'язкова вимога до претендентів вакансії.

Кому найчастіше пропонують роботу в Польщі

  • робочим (14%);
  • фахівцям зі сфери ІТ (13% всіх актуальних вакансій регіону);
  • кандидатам зі сфери "Виробництво / Сільське господарство" (12%).
  • фахівцям зі сфери "Маркетинг, реклама, PR" (9%);
  • кандидатам зі сфери "Продажі" (7%).

Найменше вакансій (менше 0.1%) відкрито в категоріях "Спорт, фітнес, салони краси", "Мистецтво, розваги, мас-медіа" і "Безпека".

Раніше ми писали, що українські заробітчани, які допомагали скоротити дефіцит робочої сили в Польщі, все частіше їдуть на заробітки до Німеччини.

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До речі, працівники з України відмовляються працювати в Польщі на зборі яблук і вибирають легшу роботу. Фермерам доводиться дешево експортувати яблука за кордон, адже так вони можуть хоч якось заробити.

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