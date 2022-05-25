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Українці знову обирають долю країни у "Дії" – за що можна проголосувати

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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25 травня, 14:47
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Розповідаємо, які є умови для проходження всеукраїнського опитування на важливу тему
Монастирський оголосив нове опитування у "Дії"
Монастирський оголосив нове опитування у "Дії" / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У застосунку державних послуг "Дія" з’явилося нове опитування, яке може пройти кожен охочий користувач.

Про це компанія повідомила на своєму Telegram-каналі.

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Питання звучить так: Який варіант володіння зброєю ви вважаєте доречним? Йдеться про обіг вогнепальної зброї серед цивільного населення.

Відеоінструкція з проходження опитування Відео: Міністерство цифровий трансформації

Як проголосувати?

У розділі "Послуги" оберіть "Опитування" та виберіть один із трьох запропонованих варіантів:

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  • для спеціальних потреб;
  • для особистого захисту;
  • я проти.

Поспішайте, оскільки опитування триватиме усього 7 днів, взяти участь у ньому можуть тільки повнолітні громадяни.

"Дія" запустила нову послугу

Тепер на порталі українці можуть оформити допомогу по безробіттю онлайн.

Отримати такий статус і виплати за нього може людина, яка була офіційно працевлаштованою, але втратила роботу через війну.

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Також безробітними можуть вважатися:

  • ті, хто не може продовжувати діяльність як ФОП через воєнний стан,
  • зареєстровані на тимчасово окупованих територіях чи там, де ведуться активні бойові дії.

Щоб отримати статус безробітного і щомісячні виплати, необхідно:

  • зайти в меню "Послуги" та обрати пункт "Допомога по безробіттю";
  • підтвердити, що ви втратили роботу, однак не є студентом денної форми навчання;
  • обрати місто та центр зайнятості, в якому хочете отримати статус безробітного;
  • залишити паспортні та контактні дані, обрати періодичність отримання виплат та картку "єПідтримки", на яку вони прийдуть;
  • уважно перевірити заяву ще раз та підтвердити її.

Зауважте, що цю послугу потрібно шукати на порталі, а не у застосунку.

"Сьогодні" раніше писали, яку послугу для ВПЛ повернула "Дія", і розповідали, хто завдяки застосунку може забути про походи в ЦНАП.

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