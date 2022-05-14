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Украинцы могут сами выбрать военную марку страны — как это сделать в "Дія"

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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14 мая, 13:48
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Рассказываем, как поучаствовать в опросе при выборе новой марки Украины
Вариантов у вас будет 5
Вариантов у вас будет 5 / Фото: Укрпочта, Дія, Коллаж: Сегодня

Каждый украинец может теперь выбрать новую военную марку страны. Для этого следует воспользоваться приложением "Дія".

Как это правильно сделать, "Дія" рассказала в Telegram.

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Алгоритм действий таков:

  • зайдите в приложение;
  • нажмите "Услуги" – "Опрос";
  • выберите 1 из 5 вариантов.

Опрос будет длиться всего 7 дней.

Заметим, что дизайн первой марки выбирали 8 тысяч человек. Сейчас в опросе могут принять участие более 17 миллионов пользователей мобильного приложения.

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125 тыс. гривен в поддержку бизнеса в Украине

В Украине запускают грантовый фонд в поддержку бизнеса во время войны. Рассчитан он на 300 микро- и малых предприятий.

Сумма гранта составляет 125 тыс. грн (4000 евро). Заявку на участие можно подать уже с сегодняшнего дня на портале "Дія".

Заявку на грант может подать:

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  • бизнес, расположенный в области, где ведутся или велись боевые действия;
  • бизнес, выехавший из этих областей и временно обустроился в более безопасном городе;
  • бизнес, который пострадал в результате боевых действий, но продолжает работать и может это подтвердить.

Приоритет в отборе предоставляется компаниям, которые производят жизненно необходимые товары для украинцев и ВСУ. Отбором заявок будет заниматься комиссия по независимым бизнес-экспертам.

Напомним, на портале "Дія" запустили еще одну услугу для бизнесменов. Теперь можно внести изменения в фамилию, имя, отчество и местонахождение ФЛП онлайн.

Раньше мы писали, что украинцы снова могут получить 6,5 тыс. гривен помощи.

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