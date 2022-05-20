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"Дія" запустила ще одну послугу для отримання допомоги – що тепер доступно

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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20 травня, 14:05
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Розповідаємо, яку фінансову допомогу тепер можуть отримати українці, оформивши її в застосунку
У "Дії" нова послуга для безробітних
У "Дії" нова послуга для безробітних / Фото: Getty Images, Дія, Колаж: Сьогодні

"Дія" під час війни постійно оновлюється і запускає нові послуги. Тепер українці можуть оформити допомогу по безробіттю онлайн.

Про те, як це зробити, розповіли у пресслужбі "Дії".

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Хто і як може користуватись послугою

Отримати статус безробітного може людина, яка була офіційно працевлаштованою, але втратила роботу через війну. Також безробітними можуть стати ті, хто не можуть продовжувати діяльність як ФОП через воєнний стан, а також зареєстровані на тимчасово окупованих територіях чи там, де ведуться активні бойові дії.

Отримати статус безробітного і щомісячну допомогу можна онлайн в застосунку чи на порталі "Дія". Для цього потрібно зробити таке:

  • у застосунку обрати меню "Послуги" та пункт "Допомога по безробіттю", на порталіпослугу з отримання статусу безробітного;
  • підтвердити, що ви дійсно втратили роботу та не є студентом денної форми навчання;
  • після підтвердження даних обрати місто та центр зайнятості, в якому хочете отримати статус;
  • за необхідності залишити паспортні та контактні дані, обрати періодичність отримання виплат та картку "єПідтримки", на яку нараховуватиметься допомога (якщо картки немає, її можна оформити в застосунку);
  • уважно перевірити заяву ще раз та підтвердити її.

Коли працівники центру зайнятості її розглянуть, вам прийде сповіщення від "Дії".

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Які суми виплат для безробітних

Раніше ми розповідали, що максимальний розмір допомоги по безробіттю відтепер становитиме півтори мінімальної зарплати, тобто 9750 грн. Мінімальний розмір залежить від кількох чинників і не може бути меншим за 650 грн чи 1800 грн. Загалом суму виплат призначають залежно від страхового стажу та розміру зарплати, яка людина отримувала раніше.

"Дія" повернула важливу послугу для ВПО

"Сьогодні" вже писали, що в Україні статус ВПО і виплати можна отримати онлайн. Для цього "Дія" розробила спеціальну комплексну послугу. Однак певний час вона не працювала, тому що розробники вносили зміни згідно з новою постановою Кабміну щодо громад, які розташовані в районі проведення бойових дій або які перебувають в тимчасовій окупації.

Оновлений перелік таких громад можна перевірити у документі. Ті, хто виїхали з цих населених пунктів, можуть отримати відповідний статус.

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Ми пояснювали, що треба робити, аби отримати статус ВПО у "Дії".

Читайте також про те, яка є небезпека для ВПО при оформленні виплат, і скільки ще фінансової допомоги і від яких організацій можна отримати, окрім державних виплат.

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