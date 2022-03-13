Українці зможуть слухати радіо у "Дії": як увімкнути

З 13 березня в додатку "Дія" з'явилося радіо. Кожен українець може безоплатно та в режимі онлайн стежити за перебігом подій в Україні.
Про це "Дія" повідомляє у своєму Telegram-каналі.
Трансляція радіо вестиметься 24 години на добу, сім днів на тиждень.
Далі по темі
Як користуватися Дія.Радіо?
Щоб користуватися радіо в "Дії", потрібно оновити програму до останньої версії.
- Зайдіть у "Дію".
- Натисніть Послуги.
- Виберіть Дія.Радіо.
"От і все! Слухайте українське та будьте в курсі, навіть якщо у вашому місті звичайні радіостанції не працюють. Робимо все, щоб ви отримували інформацію з перевірених джерел швидко, зручно та за 2 кліки", – додали у повідомленні.
У реалізації проекту взяла участь Національна телерадіокомпанія України.
"Дія" працюватиме по-новому
В Україні запустили новий тимчасовий документ на період воєнного стану. Доступний він буде в застосунку "Дія" під назвою "єДокумент".
Документ покликаний допомогти українцям, що через вимушену евакуацію у більш безпечні регіони країни, не взяли з собою всі необхідні документи.
Зауважимо, що з міркувань безпеки держреєстри відключили.
Як користуватися "єДокументом"?
Генерувати самостійно "єДокумент" не потрібно. Варто лише оновити застосунок, щоб він у вас з‘явився.
"єДокумент" містить:
- паспортні дані;
- РНОКПП (картка платника податків).
Такий цифровий документ ви можете показувати представникам поліції та бійцям територіальної оборони на блокпостах, щоб підтвердити особу.
Читайте також:
- "Дія" запустила нову функцію: як тепер відстежити ворожу техніку окупанта.
- Як українцям отримати 6,5 тис. грн допомоги – інструкція.