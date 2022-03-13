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Українці зможуть слухати радіо у "Дії": як увімкнути

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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13 березня, 23:18
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Трансляція вестиметься 24 години на добу, навіть якщо у вашому місті звичайні радіостанції не працюють
Щоб користуватися радіо в "Дії", потрібно оновити додаток
Щоб користуватися радіо в "Дії", потрібно оновити додаток / Фото: Колаж: Сьогодні

З 13 березня в додатку "Дія" з'явилося радіо. Кожен українець може безоплатно та в режимі онлайн стежити за перебігом подій в Україні.

Про це "Дія" повідомляє у своєму Telegram-каналі.

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Трансляція радіо вестиметься 24 години на добу, сім днів на тиждень.

Як користуватися Дія.Радіо?

Щоб користуватися радіо в "Дії", потрібно оновити програму до останньої версії.

  1. Зайдіть у "Дію".
  2. Натисніть Послуги.
  3. Виберіть Дія.Радіо.

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"От і все! Слухайте українське та будьте в курсі, навіть якщо у вашому місті звичайні радіостанції не працюють. Робимо все, щоб ви отримували інформацію з перевірених джерел швидко, зручно та за 2 кліки", – додали у повідомленні.

У реалізації проекту взяла участь Національна телерадіокомпанія України.

"Дія" працюватиме по-новому

В Україні запустили новий тимчасовий документ на період воєнного стану. Доступний він буде в застосунку "Дія" під назвою "єДокумент".

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Документ покликаний допомогти українцям, що через вимушену евакуацію у більш безпечні регіони країни, не взяли з собою всі необхідні документи.

Зауважимо, що з міркувань безпеки держреєстри відключили.

Як користуватися "єДокументом"?

Генерувати самостійно "єДокумент" не потрібно. Варто лише оновити застосунок, щоб він у вас з‘явився.

"єДокумент" містить:

  • паспортні дані;
  • РНОКПП (картка платника податків).

Такий цифровий документ ви можете показувати представникам поліції та бійцям територіальної оборони на блокпостах, щоб підтвердити особу.

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