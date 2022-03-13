Украинцы смогут слушать радио в "Дії": как включить

С 13 марта в приложении "Дія" появилось радио. Каждый украинец может бесплатно и в режиме онлайн следить за ходом событий в Украине.
Об этом "Дія" сообщает в своем Telegram-канале.
Трансляция радио будет вестись 24 часа в сутки, семь дней в неделю.
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Как пользоваться Дія.Радио?
Чтобы использовать радио в "Дія", необходимо обновить приложение до последней версии.
- Зайдите в "Дія".
- Выберите пункт Услуги.
- Выберите Дія.Радио.
"Вот и все! Слушайте украинское и будьте в курсе, даже если в вашем городе обычные радиостанции не работают. Делаем все, чтобы вы получали информацию из проверенных источников быстро, удобно и за 2 клика" , – добавили в сообщении.
В реализации проекта участвовала Национальная телерадиокомпания Украины.
"Дія" будет работать по-новому
В Украине запустили новый временный документ на период военного положения. Доступен он будет в приложении "Дія" под названием "Документ".
Документ призван помочь украинцам, что из-за вынужденной эвакуации в более безопасные регионы страны, не взяли с собой все необходимые документы.
Отметим, что из соображений безопасности госреестры отключили.
Как пользоваться "документом"?
Генерировать самостоятельно "єДокумент" не нужно. Стоит только обновить приложение, чтобы оно у вас появилось.
"єДокумент" содержит:
- паспортные данные;
- РНОКПП (карта налогоплательщика).
Такой цифровой документ можно показывать представителям полиции и бойцам территориальной обороны на блокпостах, чтобы подтвердить личность.
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