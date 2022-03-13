Украинцы смогут слушать радио в "Дії": как включить

Трансляция будет вестись 24 часа в сутки, даже если в вашем городе обычные радиостанции не работают

Чтобы пользоваться радио в "Дії", нужно обновить приложение / Фото: Коллаж: Сегодня

С 13 марта в приложении "Дія" появилось радио. Каждый украинец может бесплатно и в режиме онлайн следить за ходом событий в Украине.

Об этом "Дія" сообщает в своем Telegram-канале.

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Трансляция радио будет вестись 24 часа в сутки, семь дней в неделю.

Как пользоваться Дія.Радио?

Чтобы использовать радио в "Дія", необходимо обновить приложение до последней версии.

Зайдите в "Дія". Выберите пункт Услуги. Выберите Дія.Радио.

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"Вот и все! Слушайте украинское и будьте в курсе, даже если в вашем городе обычные радиостанции не работают. Делаем все, чтобы вы получали информацию из проверенных источников быстро, удобно и за 2 клика" , – добавили в сообщении.

В реализации проекта участвовала Национальная телерадиокомпания Украины.

"Дія" будет работать по-новому

В Украине запустили новый временный документ на период военного положения. Доступен он будет в приложении "Дія" под названием "Документ".

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Документ призван помочь украинцам, что из-за вынужденной эвакуации в более безопасные регионы страны, не взяли с собой все необходимые документы.

Отметим, что из соображений безопасности госреестры отключили.

Как пользоваться "документом"?

Генерировать самостоятельно "єДокумент" не нужно. Стоит только обновить приложение, чтобы оно у вас появилось.

"єДокумент" содержит:

паспортные данные;

РНОКПП (карта налогоплательщика).

Такой цифровой документ можно показывать представителям полиции и бойцам территориальной обороны на блокпостах, чтобы подтвердить личность.

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