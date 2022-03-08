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Як українцям отримати 6,5 тис. грн допомоги – інструкція

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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8 березня, 09:47
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Для того, щоб отримати гроші, потрібно мати додаток "Дія"
Українці, що постраждали під час війни, зможуть отримати допомогу від держави
Українці, що постраждали під час війни, зможуть отримати допомогу від держави / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українці, які проживають в населених пунктах, де ведуться найактивніші бойові дії, зможуть отримати 6,5 тис. грн допомоги від держави. Гроші видають за аналогією до "єПідтримки".

Про це інформують у сервісі державних послуг "Дія" в Telegram.

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Подати заявку можна вже відсьогодні, 8 березня. Незалежно від рівня вашої вакцинації, послуга доступна для українців з:

  • Чернігівської області;
  • Сумської;
  • Харківської;
  • Херсонської;
  • Миколаївської;
  • Зарорізької;
  • Донецької;
  • Луганської;
  • Житомирської;
  • Одеської;
  • Волинської;
  • Київської області та столиці України.

Отримати 6,5 тис. грн "єПідтримки" можуть наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ та ФОП усіх груп.

Як отримати допомогу?

  1. Зайдіть у "Дію", натисніть "Послуги" – "єПідтримка".
  2. Виберіть картку "єПідтримка". Як оформити картку, можна дізнатися за посиланням.
  3. Натисніть "Отримати допомогу".
  4. Очікуйте зарахування коштів протягом доби.

Подавайте заявку, навіть якщо ви вже отримали 1000 грн за вакцинацію. Витратити допомогу можна на будь-які товари або послуги.

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Які банки беруть участь у програмі?

У програмі беруть участь усі банки, які підключені до "єПідтримки":

  • Monobank;
  • Альфа-банк;
  • ПриватБанк;
  • А-Банк;
  • Ощадбанк;
  • Укргазбанк;
  • Raiffeisen Bank;
  • Банк Восток;
  • IdeaBank;
  • izibank;
  • ПУМБ.

Нова послуга від "Дії"

У мобільному застосунку державних послуг "Дія" запустили нову функцію, яка дозволяє українцям дивитися телетрансляцію у самій програмі.

Функція має назву "Дія TV" і наразі там транслюється телемарафон українських каналів, які об’єдналися, щоб інформувати українців про війну з РФ.

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Згодом у застосунку має з’явитися дитячий контент, щоб трохи відволікти від подій малюків.

Раніше ми розповідали, де українцям можна зняти гроші під час війни без відвідування відділення банків чи банкоматів.

Також ми писали, що "тисячею Зеленського" можна оплатити комунальні послуги.

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