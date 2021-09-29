Українців чекає чергове подорожчання: на що виросли ціни

В Україні змінилась вартість, кукурудзи, соняшнику та сої. У той же час, ціна на олію – стабільна

Погодні умови покращились, на ринку стало більше пропозицій, а з ними виросли і ціни / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні традиційно злетіли ціни на соняшник та сою. Ціни на кукурудзу також ростуть. Проте, зазвичай сезонне збільшення пропозицій призводить до зниження цін.

Про це повідомляють аналітики електронної зернової біржи GrainTrade.

Ціни на соняшник

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Погодні умови покращились, на ринку стало більше пропозицій. А разом з ними виросли ще на 200-400 грн/т закупівельні ціни на соняшник. Тепер він коштує 18,4-19 тис. грн/т з доставкою на завод.

А ось вартість соняшникової олії не змінилась та залишилась на рівні 1260-1300 $/т FOB. Вони отримують підтримку від ринку пальмової олії.

Ціни на сою

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Ціни на сою також стрімко ростуть, в той же час вона залишається найдешевшою олійною культурою, а обсяг пропозицій доволі низький. Протягом тижня ціни на сою з ГМО виросла на 10-20 $/т до 530-540 $/т або 6,2-16,4 грн/т. Тож переробники підняли ціни до 16,3-16,5 тис. грн/т з доставкою на завод.

Ціни на сою без ГМО в портах виросли на 10-20 $/т до 630-640 $/т або 19,2-19,5 тис. грн/т, а на кордоні з Польщею або Білоруссю вони сягають 650-660 $/т.

Ціни на кукурудзу

Як повідомляють аналітики Atria Brokers, в порту Миколаїв пропозиції української кукурудзи з постачанням в жовтні на умовах FOB виросли на 4 $/т., до 268 $/т.

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Румунська кукуруза також коштує дорожче. У порті Констанца на умовах FOB її ціна становила 233 євро/т. ( 273 $/т.).

А у порті Мармара на умовах CIF ціна кукурудзи виросла до $295/т. на партії в 3-5 тис. тонн, однак для партій в 20-25 тис. тонн – декларували 290 $/т. А продавці хенді-обсягів називали ціну на кукурудзу близько 299 $/т.

Ціна на рослинну олію

Ціна в Україні на вироблений нею ж продукт зараз в два рази вище, ніж влітку 2020 року, – близько 60 гривень за літр. Тим часом вартість соняшникової олії на світових ринках падає. Так, в Чехії ціна за літр українського продукту досягає всього 35 гривень.

Три головних покупця української олії:

Індія – 31% українського експорту, 1,9 млн тонн олії. Китай – 20%, 1,2 млн тонн. Нідерланди – 10%, 0,6 млн тонн.

Одні експерти вже били на сполох, попереджаючи, що соняшникова олія може підскочити в ціні до 100 гривень за літр вже цієї осені. Інші ж вважають, що панікувати рано і все буде залежати від врожаю.