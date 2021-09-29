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Украинцев ждет очередное подорожание: на что выросли цены

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
29 сентября, 12:35
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В Украине изменилась стоимость, кукурузы, подсолнечника и сои. В то же время, цена на масло – стабильна
Погодные условия улучшились, на рынке стало больше предложений, а с ними выросли и цены
Погодные условия улучшились, на рынке стало больше предложений, а с ними выросли и цены / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине традиционно взлетели цены на подсолнечник и сою. Цены на кукурузу также растут. Однако, как правило сезонное увеличение предложений приводит к снижению цен.

Об этом сообщают аналитики электронной зерновой биржи GrainTrade.

Цены на подсолнечник

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Погодные условия улучшились, на рынке стало больше предложений. А вместе с ними выросли еще на 200-400 грн/т закупочные цены на подсолнечник. Теперь он стоит 18,4-19 тыс. грн/т с доставкой на завод.

А вот стоимость подсолнечного масла не изменилась и осталась на уровне 1260-1300 $/т FOB. Они получают поддержку от рынка пальмового масла.

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Цены на сою

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Цены на сою также стремительно растут, в то же время она остается самой дешевой масличной культурой, а объем предложений довольно низкий. В течение недели цены на сою с ГМО выросли на 10-20 $/т до 530-540 $/т или 6,2-16,4 грн/т. Поэтому переработчики подняли цены до 16,3-16,5 тыс. грн/т с доставкой на завод.

Цены на сою без ГМО в портах выросли на 10-20 $/т до 630-640 $/т или 19,2-19,5 тыс. грн/т, а на границе с Польшей или Беларусью они достигают 650-660 $/т.

Цены на кукурузу

Как сообщают аналитики Atria Brokers, в порту Николаев предложения украинской кукурузы с поставкой в октябре на условиях FOB выросли на 4 $/т., до 268 $/т.

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Румынская кукуруза также стоит дороже. В порту Констанца на условиях FOB ее цена составляла 233 евро/т. ( 273 $/т.).

А в порту Мармара на условиях CIF цена кукурузы выросла до 295 $ /т. на партии в 3-5 тыс. тонн, однако для партий в 20-25 тыс. тонн – декларировали 290 $/т. А продавцы хэнди-объемов называли цену на кукурузу около 299 $/т.

Что происходит с ценой на растительное масло

Цена в Украине на производимый ею же продукт сейчас в два раза выше, чем летом 2020 года, – около 60 гривен за литр. Тем временем стоимость подсолнечного масла на мировых рынках падает. Так, в Чехии цена за литр украинского продукта достигает всего 35 гривен.

Три главных покупателя украинского масла:

  1. Индия – 31% украинского экспорта, 1,9 млн тонн масла.
  2. Китай – 20%, 1,2 млн тонн.
  3. Нидерланды – 10%, 0,6 млн тонн.

Одни эксперты уже били тревогу, предупреждая, что подсолнечное масло может подскочить в цене до 100 гривен за литр уже этой осенью. Другие же считают, что паниковать рано и все будет зависеть от урожая.

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