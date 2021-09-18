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Україна може отримати транш від МВФ, а Кабмін погодив держбюджет на 2022 рік – найважливіше про гроші за тиждень

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
18 вересня, 06:00
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Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші економічні новини тижня, що минає
Україна може отримати транш від МВФ в розмірі 750 млн доларів
Україна може отримати транш від МВФ в розмірі 750 млн доларів / Фото: Колаж: Сьогодні

Кабмін погодив проєкт державного бюджету на 2022 рік, а міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звернувся до США і Німеччини щодо "Пивничного потоку – 2".

Понеділок. Новий документ в "Дії"

У додатку "Дія" стали доступні не біометричні закордонні паспорти, видані після 2015 року. В Україні закордонним паспортом в "Дії" можна користуватися, як і звичайним внутрішнім паспортом. Однак, для виїзду за кордон такий паспорт не підійде.

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Також в додатку доступні такі документи: ID-карта, біометричний закордонний паспорт, небіометріческій зарубіжний, виданий після 2015 року.

Вівторок. 750 млн доларів від МВФ Україні

До кінця року Україна може отримати транш від МВФ в розмірі 750 млн доларів. Як сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, виконані всі умови, які були прописані.

Він очікує, що місія буде успішною, оскільки Україна виконала всі бенчмарковие показники. Транш орієнтовно очікується в кінці листопада – на початку грудня.

Середа. Держбюджет на 2022 рік

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Кабмін погодив проєкт державного бюджету на 2022 рік. Для України є незмінними ключові пріоритети: медицина, освіта, армія, інфраструктура, соціальні програми, діджіталізація, підтримка підприємців і економіки.

У бюджеті буде прописано:

  • зростання зарплати лікарів в 1,6 рази;
  • 100% черги ветеранів АТО повинні бути забезпечені житлом;
  • для студентів 2 тис. мінімальна стипендія, а для відмінників – 2,5 тис. грн;
  • виділення 9,9 млрд грн на розвиток інфраструктури;
  • в 1,9 рази більше ресурсів на цифровизацию;
  • підготовка до всеукраїнського перепису населення;
  • на 30% зростання витрат на інклюзивну освіту;
  • зниження дефіциту до 3,5% ВВП.

Четвер. Заява України щодо "Північного потоку – 2"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звернувся до США і Німеччини – щоб вони надали гарантії Україні в зв'язку з газопроводом "Північний потік-2". Він зазначив, що Росія вже зараз створює тиск на європейському газовому ринку.

"В останні дні була серйозна активність на треку "Північного потоку-2". Ми трясемо наших партнерів і вимагаємо, що пора від слів переходити до конкретних дій, від запевнень до конкретних гарантій", – сказав Кулеба.

П'ятниця. Підвищення виплат жінкам-пенсіонерам

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Кабмін вирішив, що вже з 2022 року за вихід на пенсію в 60 років жінкам буде встановлюватися підвищення до пенсії в розмірі 9%.

Таке підвищення збереже співвідношення в розмірах пенсій жінок при однаковій тривалості страхового стажу і заробітку в 2022 році, який є перехідним роком завершення підвищення пенсійного віку жінкам.

Нагадаємо, пенсійний вік жінок, які виходять на пенсію за віком на загальних підставах, зрівнявся з пенсійним віком чоловіків з 1 квітня 2021 року.

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