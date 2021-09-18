Украина может получить транш от МВФ, а Кабмин согласовал госбюджет на 2022 год – самое важное о деньгах за неделю

Сайт "Сегодня" собрал самые важные экономические новости уходящей недели

Украина может получить транш от МВФ в размере 750 млн долларов / Фото: Коллаж: Сегодня

Кабмин согласовал проект государственного бюджета на 2022 год, а министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к США и Германии насчет "Северного потока – 2".

Понедельник. Новый документ в "Дії"

В приложении "Дія" стали доступны не биометрические загранпаспорта, выданные после 2015 года. В Украине загранпаспортом в "Дії" можно пользоваться, как и обычным внутренним паспортом. Однако, для выезда за границу подобный паспорт не подойдет.

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Также в приложении доступны такие документы: ID-карта, биометрический загранпаспорт, небиометрический зарубежный, выданный после 2015 года.

Вторник. 750 млн долларов от МВФ Украине

До конца года Украина может получить транш от МВФ в размере 750 млн долларов. Как сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, выполнены все условия, которые были прописаны.

Он ожидает, что миссия будет успешной, так как Украина выполнила все бенчмарковые показатели. Транш ориентировочно ожидается в конце ноября – начале декабря.

Среда. Госбюджет на 2022 год

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Кабмин согласовал проект государственного бюджета на 2022 год. Для Украины неизменны ключевые приоритеты: медицина, образование, армия, инфраструктура, социальные программы, диджитализация, поддержка предпринимателей и экономики.

В бюджете будет прописано:

рост зарплаты врачей в 1,6 раза;

100% очереди ветеранов АТО должны быть обеспечены жильем;

для студентов 2 тыс. минимальная стипендия, а для отличников – 2,5 тыс. грн;

выделение 9,9 млрд грн на развитие инфраструктуры;

в 1,9 раза больше ресурсов на цифровизацию;

подготовка к всеукраинской переписи населения;

на 30% рост расходов на инклюзивное образование;

снижение дефицита до 3,5% ВВП.

Четверг. Заявление Украины по "Северному потоку – 2"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к США и Германии – чтобы они предоставили гарантии Украине в связи с газопроводом "Северный поток-2". Он отметил, что Россия уже сейчас создает давление на европейском газовом рынке.

"В последние дни была серьезная активность на треке "Северного потока-2". Мы трясем наших партнеров и требуем, что пора от слов переходить к конкретным действиям, от заверений к конкретным гарантиям", – сказал Кулеба.

Пятница. Повышение выплат женщинам-пенсионерам

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Кабмин решил, что уже с 2022 года при выходе на пенсию в 60 лет женщинам будет устанавливаться повышение к пенсии в размере 9%.

Такое повышение сохранит соотношение в размерах пенсий женщин при одинаковой продолжительности страхового стажа и заработка в 2022 году, который является переходным годом завершения повышения пенсионного возраста женщинам.

Напомним, пенсионный возраст женщин, которые выходят на пенсию по возрасту на общих основаниях, сравнялся с пенсионным возрастом мужчин с 1 апреля 2021 года.