Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🐃 Хамство Гогілашвілі 🔥 Зашквар Ломаченка 🐸 Руслану звинуватили у корупції 💡 Велике оновлення мереж
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Uber не витримав конкуренції? Компанія почала розпродувати активи в інших країнах

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
15 грудня, 15:55
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Сервіс таксі Uber продає свою частину в китайській компанії Didi і планує позбутися всіх нестратегічних активів
Uber остаточно виходить із китайського ринку
Uber остаточно виходить із китайського ринку / Фото: Колаж: Сьогодні

Компанія Uber продає свою частку у китайській компанії-конкуренті Didi. Причиною став непрозорий ринок КНР.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Реклама

За словами голови компанії Дара Хосровшахі, Uber хоче позбутися всіх тих часток в активах, які не є стратегічно важливими.

"Вони конкурент, а Китай досить складний ринок з дуже низькою прозорістю", – зазначив Хосровшахі.

За даними агентства, сервісу Uber належить 12,8% акцій Didi. Сама компанія пішла з китайського ринку у 2016, не витримавши цінової боротьби з Didi.

Реклама

Тоді стався обмін: Uber віддав китайському конкуренту свій бізнес у країні в обмін на частку Didi.

Після заяви Дару Хосровшахі, акції Uber підскочили на 4,3% за вівторок, 14 грудня. Вартість одного цінного паперу становить 37,26 доларів.

Водночас акції Didi обвалилися на 53% від первісної вартості на тлі проблем з китайськими регуляторами.

Реклама

Didi виходить на український ринок

Китайський сервіс таксі Didi, який є прямим конкурентом Uber, Uklon та Bolt, зареєстрував свою торгову марку в Україні.

Це означає, що український ринок незабаром може вийти на новий сервіс таксі.

Didi не вперше подає заявку до "Укравтопрому". Перші спроби отримати дозвіл були ще 2020 року.

"Сьогодні" також писали, що Uber закрив один із своїх сервісів у Києві та повідомляли, що в Україні можуть злетіти ціни на таксі.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Тарифи на газ
Більше новин
ТОП публікацій
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Фінанс-дайджест
Більше новин
ТОП публікацій
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Бізнес News
Money-лайфхакер
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27

Російський рубль (₽)

0.367

Євро (€)

30.53

Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Інвестпорада
Куди вкласти: валюта, крипто чи золото
Зроби правильний вибір!
Авіатури
Куди летимо? У Стокгольм та на Корфу!
Дізнатись про нові напрямки
ТОП бізнес
Золота жила для підприємців
Чернігів
Харків
Дніпро
Львів
Чорноморськ
1/2
Чому не Київ?
Опитування

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Green Energy
Лідери сонячної енергетики
Що не так із Україною?
Авторинок
Улюблені уживані машини українців
Тест-драйв цін
Опитування
Математика нумізматики
За одну монету готові платити 100 тис. грн!
Порийся в скарбничці
(Не)святкові ціни
Скільки коштує Новий рік
Заглянь під ялинку
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Дізнатися!
Банк порад
Як заощаджувати гроші?
Дізнайся - й починай відкладати!
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
28,35
19,29
30,59
30,38
28,98
19,57
33,49
30,77
30,12
18,76
33,88
30,87
30,27
19,36
33,99
30,87
30,27
19,64
33,99
30,87
30,27
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,87
33,97
19,97
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти