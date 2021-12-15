Uber не витримав конкуренції? Компанія почала розпродувати активи в інших країнах

Сервіс таксі Uber продає свою частину в китайській компанії Didi і планує позбутися всіх нестратегічних активів

Uber остаточно виходить із китайського ринку / Фото: Колаж: Сьогодні

Компанія Uber продає свою частку у китайській компанії-конкуренті Didi. Причиною став непрозорий ринок КНР.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

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За словами голови компанії Дара Хосровшахі, Uber хоче позбутися всіх тих часток в активах, які не є стратегічно важливими.

"Вони конкурент, а Китай досить складний ринок з дуже низькою прозорістю", – зазначив Хосровшахі.

За даними агентства, сервісу Uber належить 12,8% акцій Didi. Сама компанія пішла з китайського ринку у 2016, не витримавши цінової боротьби з Didi.

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Тоді стався обмін: Uber віддав китайському конкуренту свій бізнес у країні в обмін на частку Didi.

Після заяви Дару Хосровшахі, акції Uber підскочили на 4,3% за вівторок, 14 грудня. Вартість одного цінного паперу становить 37,26 доларів.

Водночас акції Didi обвалилися на 53% від первісної вартості на тлі проблем з китайськими регуляторами.

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Didi виходить на український ринок

Китайський сервіс таксі Didi, який є прямим конкурентом Uber, Uklon та Bolt, зареєстрував свою торгову марку в Україні.

Це означає, що український ринок незабаром може вийти на новий сервіс таксі.

Didi не вперше подає заявку до "Укравтопрому". Перші спроби отримати дозвіл були ще 2020 року.

"Сьогодні" також писали, що Uber закрив один із своїх сервісів у Києві та повідомляли, що в Україні можуть злетіти ціни на таксі.