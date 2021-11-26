Конкурент Uklon та Bolt: на український ринок виходить китайський сервіс таксі DiDi

"Укрпатент" більше року розглядав заявку на реєстрацію товарного знаку

DiDi працює як сервіс пошуку таксі через мобільний застосунок / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні 24 листопада китайська компанія Beijing DiDi Infinity Technology Development Co., Ltd зареєструвала торговий знак DiDi. Тепер в Україні може з'явитись ще один великий сервіс таксі.

Як повідомляє "Укравтопром", компанія подала 30 червня 2020 року заявку на реєстрацію.

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"Укрпатент" більше року розглядав заявку та прийняв рішення видати дозвіл на роботу в Україні китайському сервісу таксі. Проте, це сталось не з першої спроби. Аналогічні заявки компанія подавала і у березні 2020 року.

Вихід китайського сервісу на наш ринок очікували ще влітку, деякі ЗМІ навіть повідомили тоді, що компанія вже запустила свій сайт та сторінки у соцмережах. Проте, представники компанії спростували цю інформацію.

Зазначимо, що при офіційному заході DiDi в Україну, вона складе конкуренцію Uklon, Bolt та частково Uber (у компанії там є частка).

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Що відомо про компанію?

Китайську платформу заснували у 2012 році. Вона працює як сервіс пошуку таксі через мобільний застосунок. Також там можна взяти авто та велосипед на прокат. Ще є автобусні перевезення та доставка їжі. Невідомо наразі, чи всі ці послуги будуть доступні для українців.

За офіційними даними, у застосунку DiDi зареєстровано 493 млн користувачів та кілька мільйонів водіїв.

Компанія крім транспортних послуг розвиває стартап створення безпілотного автомобіля.

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Раніше ми повідомляли, що Uber зупинила сервіс для спільних щоденних поїздок Uber Shuttle у Києві. Остаточно він перестав працювати 19 листопада. Чому компанія прийняла таке рішення — невідомо.