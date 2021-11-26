Конкурент Uklon и Bolt: на украинский рынок выходит китайский сервис такси DiDi

"Укрпатент" больше года рассматривал заявку на регистрацию товарного знака

DiDi работает как сервис поиска такси через мобильное приложение / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине 24 ноября китайская компания Beijing DiDi Infinity Technology Development Co., Ltd. зарегистрировала торговый знак DiDi. Теперь в Украине может появиться еще один большой сервис такси.

Как сообщает "Укравтопром", компания подала 30 июня 2020 года заявку на регистрацию.

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Укрпатент более года рассматривал заявку и принял решение выдать разрешение на работу в Украине китайскому сервису такси. Однако это произошло не с первой попытки. Аналогичные заявки компания подавала и в марте 2020 года.

Выход китайского сервиса на наш рынок ожидали еще летом, некоторые СМИ даже сообщили, что компания уже запустила свой сайт и страницы в соцсетях. Однако представители компании опровергли эту информацию.

Отметим, что при официальном мероприятии DiDi в Украине она составит конкуренцию Uklon, Bolt и частично Uber (у компании там есть доля).

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Что известно о компании?

Китайская платформа была основана в 2012 году. Она работает как сервис поиска такси через мобильное приложение. Также там можно взять автомобиль и велосипед на прокат. Еще есть автобусные перевозки и доставка еды. Неизвестно, будут ли все эти услуги доступны для украинцев.

По официальным данным, в приложении DiDi зарегистрировано 493 млн пользователей и несколько миллионов водителей.

Компания помимо транспортных услуг развивает стартап создания беспилотного автомобиля.

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Ранее мы сообщали, что Uber остановила сервис для совместных ежедневных поездок Uber Shuttle в Киеве. Совсем он закончил работать 19 ноября. Почему компания приняла такое решение – неизвестно.